Guia gastronômico: Conheça restaurantes que trazem o sabor do mar para sua mesa no Recife

A capital pernambucana é rica em beleza natural, cultural e culinária. Portanto, conheça os restaurantes que traz um gostinho do mar para sua mesa

É quase impossível pensar no Recife e não lembrar da imagem do mar belíssimo, e isso se reflete diretamente em sua culinária.

A capital pernambucana é um verdadeiro paraíso para os amantes de frutos-do-mar, com restaurantes que transformam peixes e crustáceos em pratos que conquistam o paladar mais exigente.

Se você busca uma experiência que une o frescor do oceano e o toque da culinária local, confira este guia de restaurantes que trazem o sabor do mar para a sua mesa.

1. Entre Amigos Praia

Restaurante Entre Amigos Praia - Divulgação/Instagram

Em frente ao mar, o restaurante Entre Amigos Praia, possui um ambiente praiano, confortável e ideal para um date romântico ou apenas um encontro com seus amigos.

De petiscos a refeições completas, o espaço conta com um cardápio rico em variedade.

O Entre Amigos Praia tem pratos do dia a partir de R$ 48 de segunda a sexta de 11h às 16h, e um cardápio cheio de opções para quem quer petiscar, almoçar com calma ou só curtir bons momentos.

Também é possível encontrar opções mais sofisticadas no cardápio, como: camarão em crosta de gergelim com risoto de shitake (R$ 109), Pescada Amarela com Purê de Banana da Terra e Castanha do Pará (R$ 110), Camarão à Provençal Servido com Espaguete de Legumes (R$ 115), Bacalhau Mediterrâneo (R$ 172) e muitos outros!

Serviço

Entre Amigos Praia

Endereço: Av. Boa Viagem, 760 - Boa Viagem

Funcionamento: de domingo a quinta de 11h às 0h e de sexta a sábado de 11h às 1h

Instagram: @praiaentreamigos

Reservas e informações: (81) 3127-2510



2. Porto do Camarão

Porto do Camarão da Jaqueira - Divulgação

O Porto do Camarão se destaca no mercado de pescados com um modelo que garante frescor e qualidade. Além disso, possuem um restaurante com pratos deliciosos.

A marca, fundada por um engenheiro de pesca, baseia sua operação em três pilares principais:

“O primeiro é a nossa origem, a marca é fundada por engenheiro de pesca, contamos com o apoio de veterinários e, além disso, produzimos nosso próprio camarão. O segundo pilar é o controle de qualidade intensivo, resultado direto dessa base sólida. E, por fim, o terceiro pilar é a forma de preparo, todas as receitas da casa foram desenvolvidas pelos fundadores e são seguidas fielmente pela cozinha, sempre com o foco em valorizar os nossos principais insumos, que é o camarão e todos os pescados e frutos-do-mar oferecidos”.

Embora o restaurante tenha mais de 130 produtos, a moqueca de pescada-amarela com camarão é a grande unanimidade entre os clientes.

Moqueca de Camarão do restaurante Porto do Camarão - icaro_benjamin/Divulgação

O prato, que combina um peixe nobre com um molho de camarão, é uma das principais recomendações para quem quer experimentar a essência do restaurante.

Outro clássico é o camarão empanado, que surgiu da necessidade de oferecer petiscos prontos para consumo nas lojas.

A receita, criada pela fundadora Dona Márcia, se tornou um sucesso e permanece como um dos petiscos mais emblemáticos do Porto do Camarão.

Serviço

Porto do Camarão

Endereço: Rua do Futuro, 821 - Jaqueira

Funcionamento: segunda de 8h-20h e terça a domingo de 8h às 22h

Instagram: @portodocamarao

Reservas e informações: (81) 98275-3333



3. Lá no Fundo do Mar

Restaurante Lá no Fundo do Mar - Divulgação

Um pouquinho da praia na zona norte do Recife. Ambiente instagramável aconchegante com variedades de pratos frescos de frutos-do-mar e um atendimento de qualidade.

O restaurante Lá no Fundo do Mar possui um ambiente aconchegante para levar amigos e familiares.

O prato Alto Mar é uma grande pedida, ele conta com 400g de proteína (Salmão, camarão, lagosta e polvo) e acompanha arroz provolone.

É possível encontrar preços mais acessíveis durante o Happy Hour, qua acontece todas as sexta-feira de 11h30 às 19h. Algumas opções são:

Pão de alho (R$ 8,90), Casquinho de caranguejo (R$ 8,90), Caldinho de peixe (R$9,90), Kibe (R$9,90), Arrumadinho copo (R$14,90), Escondidinho de camarão (R$ 18,90) e muitos ouros.



Serviço

Lá no Fundo do Mar

Endereço: R. Barão de Contendas, 79 - Graças

Funcionamento: sexta e sábado de 11:30 às 23h e domingo de 11:30 às 17h

Instagram: @lanofundodomar

Reservas e informações: (81) 98444-1261



4. Nau Frutos do Mar

Restaurante NAU Frutos do Mar - Divulgação/Instagram

O restaurante NAU Frutos do Mar é o lugar perfeito para aqueles que preferem saborear pratos especiais e exclusivos de frutos-do-mar.

Com unidades em João Pessoa, Natal, Brasília, Recife e Campina Grande, tem como carro-chefe o camarão, que está presente em mais de 40 opções do menu, além de diversificadas saladas e entradas.

O restaurante NAU é um excelente local para aqueles que preferem saborear as receitas com aves e carne vermelha.

Além disso, oferece ao cliente uma variedade de bebidas, que agradam a todos os gostos, e sobremesas especiais, que prometem finalizar as refeições com chave de ouro. O happy hour é perfeito para quem quer viver bons momentos com amigos e família, em um espaço cheio de conforto, elegância e estilo.

Serviço

NAU Recife

Endereço: Av. Eng. Domingos Ferreira, 1910 - Boa Viagem

Funcionamento: de segunda a sábado de 11:30–15:00, 18:00–22:00 e domingo de 11:30-21:00

Instagram: @nau.recife

Reservas e informações: (81) 3205-8456



5. Meu Amado Botequim



Restaurante Meu Amado Botequim - Divulgação

O Meu Amado Botequim valoriza a raiz da nossa culinária regional, mas sempre trazendo um olhar atual.

Utilizando ingredientes típicos, que têm a cara da nossa cultura, mas com novas combinações, apresentações diferenciadas e técnicas que dão aquele toque contemporâneo.

É a junção da tradição com a inovação, para cada prato ser, ao mesmo tempo, familiar e surpreendente.

O caldinho de caldeirada é um dos petiscos de frutos-do-mar que se destaca no cardápio do restaurante. É aquele petisco que combina bem tanto para começar quanto para acompanhar a noite inteira.

Além disso, o prato mais popular é o Amado Baião Terra e Mar:

“Ele traduz bem a essência da casa, porque une o melhor da tradição nordestina com os sabores do mar. Foi idealizado pelo nosso Chef Bola, que sempre capricha nas ideias e combinações, criando receitas que surpreendem pelo sabor e pela identidade”.

Serviço

Meu Amado Botequim

Endereço: José Gonçalves de Medeiros, 138, Madalena

Funcionamento: segunda a quinta de 11h às 0h, sexta e sábado de 11h às 1h e domingo de 11h às 23h

Reservas e informações: @meuamadobotequim

