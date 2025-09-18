Aluna pernambucana conquista ouro inédito na Olimpíada Iberoamericana de Biologia, na Colômbia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na estreia, Júlia alcançou a terceira maior nota individual entre estudantes de 17 países da América Latina, além de Portugal e Espanha

Clique aqui e escute a matéria

A estudante Júlia Miranda, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio GGE, conquistou a medalha de ouro na 18ª Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB), realizada entre os dias 7 e 14 de setembro, em Armênia, na Colômbia. Ela integrou a delegação brasileira, responsável pelo melhor desempenho do país desde a criação da olimpíada, em 2007.

A participação também marcou um feito inédito para Pernambuco, que esteve representado pela primeira vez na disputa. Na estreia, Júlia alcançou a terceira maior nota individual entre estudantes de 17 países da América Latina, além de Portugal e Espanha.

A trajetória até o ouro

Em 2024, Júlia conquistou a prata na Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), organizada pelo Instituto Butantan. Em 2025, voltou a disputar as três fases da OBB e alcançou a medalha de ouro, o que lhe garantiu vaga na seletiva nacional realizada em São Paulo. Após provas teóricas e práticas, foi escolhida para integrar a equipe que representou o Brasil na Iberoamericana.

“Ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada Iberoamericana foi a realização de um sonho e a prova de que, mesmo diante de grandes dificuldades, quando a gente se dedica é possível chegar lá. No início, me diziam que conquistar um bronze já seria muito. Hoje, ao alcançar o ouro, sinto que quebrei essa ideia de que certas coisas são impossíveis”, afirma Júlia.

Imagem de Júlia sendo recepcionada na escola - Ana Carolina Soares/ Divulgação

O professor de Biologia do GGE, Juan Tavares, acompanhou a estudante em toda a jornada e destaca a importância da conquista. “Esse resultado só foi possível porque houve uma união entre família, escola e o esforço da própria aluna. Júlia contou com preparação teórica e prática dentro do colégio, além de aulas complementares em instituições como a UPE, UFPE e o Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz, o que deu a ela a bagagem necessária para enfrentar a competição internacional com segurança. Ver esse crescimento desde a prata até o ouro é motivo de muito orgulho para todos nós”, ressalta.

Rotina de estudos

Entre livros, simulados e uma rotina intensa de estudos, Júlia lembra que acordava de madrugada para se preparar. “Passei quase um ano inteiro estudando para a Olimpíada, conciliando escola, vestibular e preparação. Acordava às 3h da manhã para ler livros de referência e, mais tarde, fazia simulados internacionais".

"Também tive apoio de muita gente e, principalmente, do laboratório do GGE, em Boa Viagem. Para uma prova experimental, são muitas áreas de conhecimento envolvidas, e recebi apoio de professores de diferentes disciplinas. Sou muito grata por ter contado com essa rede de suporte da escola. Foi cansativo, mas gratificante ver todo esse esforço se transformar em resultado”, destaca a estudante.



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Como é da religião adventista, ela não participou da cerimônia de premiação, realizada em um sábado, e aguardou o pôr do sol no quarto para saber o resultado. “Eu estava muito nervosa, ouvindo os aplausos à distância. Quando soube que tinha conquistado a medalha de ouro, recebi ligações e mensagens e depois fui abraçada por colegas de vários países. Foi incrível sentir esse carinho coletivo em uma competição tão disputada”, relembra.

Para Júlia, a medalha é também uma forma de incentivar a presença feminina nas olimpíadas científicas. “Quero que essa conquista sirva de inspiração para outras meninas. Muitas vezes a gente olha para essas competições e não vê tanta representatividade feminina. Mas se não tem nenhuma, você vai ser a primeira e vai ser incrível. A gente é capaz e merece estar no topo dessas competições”, completa.