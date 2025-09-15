fechar
Solange Almeida recebe título de cidadã pernambucana pela Alepe

Solange Almeida é reconhecida pela Alepe como cidadã pernambucana em homenagem à sua trajetória e forte vínculo com o estado. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 15/09/2025 às 21:33 | Atualizado em 15/09/2025 às 22:01
Solange Almeida recebe título de cidadã pernambucana
Solange Almeida recebe título de cidadã pernambucana - Reprodução

A cantora Solange Almeida foi oficialmente reconhecida como cidadã pernambucana pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A proposta, apresentada pelo deputado Wanderson Florêncio (Solidariedade), foi aprovada como forma de valorizar a trajetória da artista e sua ligação afetiva com o estado.

O parlamentar destacou que a homenagem celebra não apenas a carreira consolidada da cantora, mas também sua relação próxima com Pernambuco.

“Solange agora passa a ser oficialmente uma de nós, pernambucanos e pernambucanas”, afirmou Florêncio ao anunciar a novidade.

A cerimônia ainda está para ser definida.

Divulgação
Documento de título de Cidadã Pernambucana de Solange Almeida - Divulgação

Conexão com Pernambuco

A relação de Solange com o estado vem de longa data. No fim dos anos 1990, ela morou em Carpina, na Zona da Mata Norte, período em que integrou a Banda G e iniciou seus primeiros passos na música.

Além disso, a artista é presença constante em festas populares, especialmente no São João, onde sempre atrai grande público e reforça seus laços com a cultura local.

O anúncio foi compartilhado nas redes sociais e contou com a participação da própria Solange e do cantor Petrúcio Amorim, parceiro frequente da artista. A homenagem rapidamente ganhou repercussão entre os fãs, que celebraram a conquista com mensagens de apoio e carinho.

“Essa minha cantora merece todas as homenagens”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Mulher arretada, parabéns pelo reconhecimento”. Muitos admiradores também aproveitaram o momento para pedir novas apresentações da cantora no estado.

