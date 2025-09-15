Solange Almeida recebe título de cidadã pernambucana pela Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Solange Almeida é reconhecida pela Alepe como cidadã pernambucana em homenagem à sua trajetória e forte vínculo com o estado. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Solange Almeida foi oficialmente reconhecida como cidadã pernambucana pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A proposta, apresentada pelo deputado Wanderson Florêncio (Solidariedade), foi aprovada como forma de valorizar a trajetória da artista e sua ligação afetiva com o estado.

O parlamentar destacou que a homenagem celebra não apenas a carreira consolidada da cantora, mas também sua relação próxima com Pernambuco.

“Solange agora passa a ser oficialmente uma de nós, pernambucanos e pernambucanas”, afirmou Florêncio ao anunciar a novidade.

A cerimônia ainda está para ser definida.

Documento de título de Cidadã Pernambucana de Solange Almeida - Divulgação

Conexão com Pernambuco



A relação de Solange com o estado vem de longa data. No fim dos anos 1990, ela morou em Carpina, na Zona da Mata Norte, período em que integrou a Banda G e iniciou seus primeiros passos na música.

Além disso, a artista é presença constante em festas populares, especialmente no São João, onde sempre atrai grande público e reforça seus laços com a cultura local.

O anúncio foi compartilhado nas redes sociais e contou com a participação da própria Solange e do cantor Petrúcio Amorim, parceiro frequente da artista. A homenagem rapidamente ganhou repercussão entre os fãs, que celebraram a conquista com mensagens de apoio e carinho.

“Essa minha cantora merece todas as homenagens”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Mulher arretada, parabéns pelo reconhecimento”. Muitos admiradores também aproveitaram o momento para pedir novas apresentações da cantora no estado.