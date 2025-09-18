Fiocruz abre inscrições para a 13ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As inscrições para a 13º edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma), busca integrar ciência, cidadania e práticas educativas

Estão abertas as inscrições para a 13º edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma), iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que busca integrar ciência, cidadania e práticas educativas.

O concurso é voltado a estudantes e professores do ensino fundamental II, ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ensino técnico concomitante, de escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

Modalidades e prazos

Os interessados podem participar nas categorias Produção Audiovisual, Produção de Texto e Projeto de Ciências.

Cada professor poderá inscrever trabalhos desenvolvidos entre 1º de janeiro de 2025 e junho de 2026 em apenas uma das modalidades. O tema do projeto é de livre escolha.

Seleção e premiação

Na primeira etapa, 42 projetos vão ser selecionados para concorrer à indicação de Destaque Nacional, em um evento que acontecerá no campus Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Um professor e um aluno de cada projeto classificado serão convidados para a cerimônia final de premiação, com despesas de viagem custeadas pela Fiocruz e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

No final, seis trabalhos serão reconhecidos como destaques nacionais.

Importância pedagógica

Para Cristina Araripe, coordenadora nacional da Olimpíada e responsável pela área de Divulgação Científica da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz (Vpeic/Fiocruz), a Obsma vai muito além da premiação.

“A Olimpíada valoriza o trabalho pedagógico interdisciplinar e reconhece o esforço das escolas em incentivar projetos criativos, que unem conhecimento científico e compromisso social”, destacou.

Ela também ressalta a importância da participação docente no processo:

“Os professores têm um papel fundamental. São eles que transformam ideias em projetos criativos e inspiram os alunos a se engajarem. Ao inscrever um trabalho, o docente valoriza sua prática e contribui para formar jovens mais críticos e conscientes.”

Histórico e alcance

Criada em 2001, a Obsma já mobilizou cerca de 510 mil estudantes, 28,5 mil professores e 3,6 mil escolas em mais de 3,2 mil municípios brasileiros.

Ao longo de 12 edições, mais de 5 mil projetos foram inscritos, abrangendo temas como educação ambiental, prevenção de doenças, qualidade de vida, uso sustentável de recursos naturais e tecnologias voltadas à sustentabilidade.

Inscrições

O regulamento completo está disponível no site oficial da Olimpíada. As inscrições devem ser feitas online.

A iniciativa conta com o apoio de secretarias de educação, órgãos federais de saúde e meio ambiente, além de conselhos educacionais e ambientais, reforçando seu caráter colaborativo.

Para mais informações, acesse a página oficial da Obsma no Instagram.



