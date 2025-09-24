fechar
Recife se consolida como a capital do Brasil na formação em TI

O número de formados em tecnologia na cidade dobrou nos últimos dois anos, saltando de 728 em 2022 para 1.427 em 2024, consagrando a liderança

Por JC Publicado em 24/09/2025 às 19:56
O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, atribuiu o desempenho &agrave; sinergia entre o setor p&uacute;blico e a iniciativa privada
O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, atribuiu o desempenho à sinergia entre o setor público e a iniciativa privada

A capital pernambucana solidificou sua liderança nacional na formação em Tecnologia da Informação (TI). Em 2024, a cidade alcançou a marca impressionante de 717,8 estudantes de cursos superiores em TI por 100 mil habitantes, um número quase 50% superior ao de Brasília (488,7), que ocupa o segundo lugar no ranking. É o sétimo ano consecutivo que a cidade lidera o setor.

O crescimento é resultado direto de um ecossistema robusto, impulsionado por políticas públicas como o programa Embarque Digital e pelo Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos da América Latina.

Segundo dados do Censo da Educação Superior (Inep), a trajetória de crescimento segue forte. Em 2023, Recife já contava com 658 alunos por 100 mil habitantes, mantendo quase o dobro do resultado do segundo colocado. O número de formados em tecnologia também dobrou nos últimos dois anos, saltando de 728 em 2022 para 1.427 em 2024.

Para Rafael Cunha, secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Município, o sucesso vai além dos números. "As três maiores notas de corte dos últimos três anos na UFPE são dos cursos de tecnologia, superando Medicina e Direito. Isso mostra que não é apenas um destaque quantitativo, mas de qualidade na formação", ressaltou.

INCENTIVOS

O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, atribuiu o desempenho à sinergia entre o setor público e a iniciativa privada. “Esse resultado comprova que a combinação entre políticas públicas bem estruturadas, investimento em educação de qualidade e um ecossistema de inovação maduro gera impactos concretos”, afirmou.

A secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, destacou a importância do programa Embarque Digital, que democratiza o acesso à formação tecnológica. “A ação já se consolidou como um dos principais vetores de inclusão e capacitação em TI, com taxas de evasão mais baixas do que a média nacional e maior participação de mulheres e pessoas negras na área”, comentou.

Com uma base de talentos cada vez mais robusta, Recife se consolida como um polo de inovação dinâmico, atraindo investimentos nacionais e internacionais e reforçando sua posição de destaque no cenário tecnológico do país.

 
 

