Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se consolidou como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo um instrumento essencial na avaliação dos conhecimentos dos estudantes. Contudo, no ENEM, o desafio vai além de medir o simples conhecimento factual, sendo necessário que os candidatos possuam uma habilidade crucial: a leitura crítica.

A leitura crítica e sua importância para o ENEM

Segundo o Professor Ronaldo Queiroz, Coordenador Pedagógico do Ensino Médio e Professor de Língua Portuguesa do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, a leitura crítica no ENEM é uma competência fundamental, pois o exame exige do candidato uma interpretação profunda, que vá além da simples decodificação de palavras. "A habilidade de refletir criticamente sobre o conteúdo permite ao estudante compreender as camadas mais profundas do que está sendo dito, incluindo as mensagens implícitas, os pressupostos do autor e os contextos em que o texto foi produzido", afirma o Professor Ronaldo. Ele enfatiza que o estudante não deve apenas entender o que está sendo dito, mas também avaliar as intenções do autor e interpretar os textos de maneira contextualizada.

Essa reflexão é essencial para que o aluno consiga realizar a análise crítica das alternativas nas questões objetivas, que, muitas vezes, apresentam distratores — alternativas incorretas criadas para explorar falhas de interpretação. "A leitura crítica ajuda o candidato a identificar esses erros e a interpretar corretamente as questões, o que é fundamental para o bom desempenho", acrescenta o Professor Ronaldo.

Leitura crítica nas diferentes áreas do ENEM

A leitura crítica tem um papel relevante nas diversas áreas do exame, como nas Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Linguagens. Para a Professora Cleide Freires, também docente de Língua Portuguesa do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, o ENEM não se limita à verificação do conhecimento técnico, mas exige a capacidade de contextualizar e aplicar esse conhecimento em situações-problema. Ela destaca que, em Ciências da Natureza, o estudante deve ir além da simples aplicação de fórmulas e precisar, por exemplo, analisar os impactos ambientais de uma ação ou o comportamento de um sistema. "Essas questões exigem uma leitura crítica para que o candidato relacione os dados apresentados e aplique o conteúdo aprendido de maneira contextualizada", explica a Professora Cleide.

Nas Ciências Humanas, segundo a Professora Cleide, a leitura crítica permite que o estudante compreenda e interprete as relações sociais, culturais e políticas por trás de um texto. Ela cita, como exemplo, questões sobre a Guerra Fria ou o impacto das redes sociais na sociedade, que exigem do candidato uma compreensão profunda do contexto histórico e das implicações desses eventos. "O candidato precisa ser capaz de identificar como diferentes perspectivas moldam os discursos e os eventos, uma habilidade que só pode ser desenvolvida por meio de uma leitura reflexiva e atenta", comenta.

O desenvolvimento da leitura crítica no ensino

A leitura crítica, como bem afirmam os dois professores, deve ser estimulada ao longo de todo o Ensino Médio, utilizando práticas pedagógicas que favoreçam a reflexão, o debate e a contextualização dos conteúdos. O Professor Ronaldo Queiroz sugere que os professores incentivem os alunos a questionar, analisar e discutir os textos apresentados, utilizando estratégias interdisciplinares que permitam ao estudante estabelecer conexões entre diferentes áreas do saber.

Além disso, a Professora Cleide Freires reforça a importância de desenvolver habilidades críticas não apenas para a realização do ENEM, mas para a vida acadêmica e profissional. "A leitura crítica prepara o estudante para entender a complexidade do mundo, tomar decisões informadas e se posicionar de forma reflexiva frente às questões sociais e culturais que o cercam", destaca a professora.

Conclusão: A leitura crítica como ferramenta essencial

Portanto, segundo o Professor Ronaldo Queiroz e a Professora Cleide Freires, a leitura crítica não é apenas uma habilidade necessária para o sucesso no ENEM, mas também uma ferramenta fundamental para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. Desenvolver essa competência ao longo do Ensino Médio permitirá aos estudantes interpretar textos com profundidade, analisar informações com clareza e tomar decisões fundamentadas, tanto no exame quanto em sua vida cotidiana.

A leitura crítica, assim, se torna essencial não apenas para o bom desempenho no ENEM, mas também para a construção de um pensamento mais autônomo, capaz de interagir com o mundo de forma mais consciente e responsável.

Sobre os Colégios Presbiterianos Mackenzie

Os Colégios Presbiterianos Mackenzie são reconhecidos, hoje, pela qualidade no ensino e educação que oferecem aos seus alunos, enraizada na antiga Escola Americana, fundada em 1870, pelo casal George e Mary Chamberlain, em São Paulo. A instituição dispõe de unidades em São Paulo, Tamboré (em Barueri-SP), Brasília (DF), Palmas (TO) e Recife (PE). Com todos os segmentos da Educação Básica - Educação Infantil (Maternal, Jardim I e II), Ensino Fundamental e Ensino Médio, procura o desenvolvimento das habilidades integrais do aluno e a formação de valores e da consciência crítica, despertando o compromisso com a sociedade e formando um indivíduo capaz de servir ao próximo e à comunidade. No percurso da história, o Mackenzie se tornou reconhecido pela tradição, pioneirismo e inovação na educação, o que permitiu alcançar o posto de uma das renomadas instituições de ensino que mais contribuem para o desenvolvimento científico e acadêmico do País.

Ronaldo Queiroz e Cleide Freires são professores do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, no Recife

Saiba como se inscrever na newsletter JC