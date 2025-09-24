Voz do Leitor 24.09: Resolução parcial de problemas nas ruas do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Não é de hoje que o Recife vivencia o reflexo de problemas entre órgãos púbicos, que não sabem trabalhar em conjunto para o bem da população. Na última semana, mais uma prova do descaso. Por meio desta coluna, reclamei sobre um vazamento e consequentes problemas no asfalto da rua Rodrigues Ferreira, na saída do bairro da Várzea. O vazamento foi resolvido, aparentemente pela Compesa. Agora restam os buracos e "asfalto esfarelando-se" na via. Parte do problema que a Prefeitura do Recife precisa resolver.

João Magno, por e-mail

ABAIXO OS PLs

O PL (Partido Liberal) em conluio com com o Centrão, dia 21, entendeu que o povo não é apenas uma vaquinha de presépio. Articulou e se deu mal, pode ficar sem nenhuma das esdrúxulas PECs, da bandidagem e da anistia. Chamaram Paulinho da Força para "pacificar" o País, outra maneira de fazer passar as PECs. Não passarão, pois Paulinho convidou Temer e Aécio Neves para se aconselhar. Dois atores que participaram no golpe que culminou com o impeachment de Dilma. Mas o que me entristece muito é o MDB, antes esteio da resistência junto com o PT, de figuras como Jarbas Vasconcelos e Ulisses Guimarães, hoje está cooptado pelo Centrão. Que vergonha!

Carlos Nóbrega, por e-mail

SOBERANIA CONTRA OS EUA

Ao estender ao ministro Alexandre de Moraes e sua esposa as sanções financeiras da famigerada lei Magnistky, comparando-os ao casal Bonnie e Clyde, personagens da história norte-americana, o governo Trump agride o Brasil por conta de nosso Supremo Tribunal haver condenado o ex-presidente Bolsonaro pela trama golpista. Ainda em sua escalada agressiva, os Estados Unidos cancelou o visto de autoridades brasileiras, tentando influenciar na ação de nosso Poder Judiciário. Não devemos recuar um milimetro diante dessa agressão à nossa democracia e à nossa soberania.



Sylvio Belém, por e-mail

PRONTUÁRIOS DO SASSEPE

Não tenho o que reclamar do setor de emergência do SASSEPE e nem da sua Rede Hospitalar conveniada. No entanto, esse Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco precisa se modernizar, no que tange à utilização dos prontuários dos seus assegurados. Se faz necessário que eles estejam registrados em rede da internet para que qualquer médico possa tomar conhecimento do histórico de doenças do paciente, seja durante as consultas médicas ou no atendimento emergencial.



Cláudio de Melo Silva, por e-mail

REFORÇO NA SEGURANÇA DO ABASTECIMENTO



A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) está instalando geradores em unidades operacionais estratégicas para que, em caso de queda de energia, os equipamentos sejam acionados e a produção e a distribuição de água não sejam interrompidas. O investimento é de R$3,3 milhões e contempla unidades do sistema Botafogo, responsável pelo atendimento aos municípios de Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife; do Sistema Adutor do Pajeú, que abastece Floresta, Serra Talhada e Sertânia, no Sertão; além da Estação de Tratamento de Água Salgado, em Caruaru, no Agreste.

De acordo com a Compesa, a medida é fundamental diante da elevada dependência energética da Companhia: 95% dos sistemas de abastecimento de água funcionam por bombeamento, acionado por motores elétricos. Essa operação faz da empresa o maior consumidor de energia do estado, responsável por cerca de 4% de todo o consumo elétrico de Pernambuco, em 2023. Atualmente, a Compesa possui 1.700 ligações de energia e, somente em 2024, cerca de 500 delas registraram mais de 5 mil interrupções. Até julho de 2025, já foram contabilizadas aproximadamente 3 mil ocorrências.

Assessoria de imprensa