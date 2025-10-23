Queda dos combustíveis em Pernambuco; alguns postos apresentam valores mais baixos que o comum
No início desta semana, a Petrobras anunciou uma redução de aproximadamente 5% no preço da gasolina pura vendida às refinarias, o que pode resultar em queda no valor cobrado nos postos.
A equipe da TV Jornal foi às ruas para verificar se já há diminuição nos preços e se os condutores percebem diferença no bolso.
“Hoje está um pouco mais em conta neste posto. Geralmente é R$ 6,50 e agora está R$ 5,97”, contou Hugo Lima, entregador.
Entregadores, motoristas e taxistas que dependem do combustível para trabalhar já sentem que a redução trouxe benefícios.
“Agora sim. Está dando uma baixa e vai melhorando para a gente. A gente que depende torce para que a gasolina baixe ainda mais, para que possamos ter um lucro maior”, disse Flávio Cristiano, também entregador.
Em um posto de combustíveis no bairro de Afogados, no Recife, foi possível observar a gasolina comum por R$ 5,97 o litro. Outro estabelecimento, no bairro do Jiquiá, vende o litro por R$ 5,99, além da redução no etanol, encontrado por R$ 3,97. Já na Madalena, na Zona Oeste, o valor da gasolina estava em R$ 6,55.
Um especialista aponta que o impacto da redução nas refinarias não atinge os postos de Pernambuco de forma intensa, mas causa uma queda indireta de cerca de R$ 0,09.
“As distribuidoras hoje compram da Acelen, na Bahia, e de importadores via Suape. Elas alegam que não houve essa baixa e, por isso, não repassaram aos postos. Mas o mercado é livre, então, à medida que alguém começar a receber uma gasolina mais barata e levar para a bomba, a concorrência fará com que essa redução chegue ao consumidor”, explicou Alfredo Pinheiro, presidente do Sindcombustíveis-PE.
Em nota, o Procon Pernambuco informou que a prática de aumentar os valores cobrados rotineiramente, sem justificativa e com o objetivo de esperar variações, é considerada ilegal. O consumidor que identificar essa prática pode realizar uma denúncia pelo e-mail denuncia@procon.pe.gov.br.
