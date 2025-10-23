Novos casos de intoxicação por metanol em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No dia seguinte ao consumo, as vítimas começarama apresentar sintomas de intoxicação, como visão turva, cansaço e vômitos. Uma delas não resistiu

Dois novos casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas foram confirmados em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

As vítimas, duas irmãs de 25 e 28 anos, compraram uma garrafa de uísque para beberem juntas no dia 9 deste mês.

“Após a gente voltar para casa, começamos a passar mal. A gente não imaginava que iria chegar aqui, só ouvíamos falar, mas não passava pela cabeça”, contou uma das vítimas.

No dia seguinte, as irmãs começaram a apresentar sintomas de intoxicação, como visão turva, cansaço e vômitos. A mais nova não resistiu e morreu.

“Elas só foram ao hospital depois de um lapso temporal muito grande, o que pode ter dificultado o pronto atendimento”, explicou Tiago Callou, delegado responsável pelas investigações.

A polícia não informou o local onde a bebida foi comprada, mas confirmou que a irmã mais velha ingeriu menor quantidade e escapou de sequelas porque recebeu um antídoto a tempo.

“Essa parceria entre a Secretaria de Defesa Social e a Secretaria de Saúde permitiu o diagnóstico rápido de metanol no sangue da paciente. A partir disso, ela conseguiu tomar o antídoto, que pode ter salvado sua vida ou reduzido os efeitos colaterais”, afirmou o perito criminal Rafael Arruda.

Casos em Pernambuco

Com as duas novas confirmações, Pernambuco registra cinco casos oficiais de intoxicação por metanol. Os outros ocorreram em Lajedo, onde duas pessoas morreram e uma ficou com sequelas na visão.

Ao todo, o estado tem 83 casos notificados, além de quatro pacientes que ingeriram a bebida fora de Pernambuco, mas passaram mal no território pernambucano.

Desse total, 60 casos já foram descartados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, que coordena ações de fiscalização de bebidas adulteradas.

“O trabalho da secretaria tem como ponto inicial as notificações dos casos suspeitos. Essa informação é essencial, porque permite a investigação epidemiológica com coleta de amostras biológicas para confirmar ou descartar a presença de metanol no sangue”, explicou José Lancart, diretor de Informações da Vigilância Sanitária.

Cuidados no consumo

A bebida consumida em Salgueiro foi descartada antes da análise, mas o perito Rafael Arruda alerta que a detecção do metanol é muito difícil para o consumidor comum.

“É um perigo silencioso, imperceptível. Ele é inodoro e tem o mesmo cheiro e gosto de qualquer outro álcool. Não há como identificar suas características no produto”, ressaltou.

O perito recomenda que o consumidor verifique o local da compra e a integridade das embalagens, observando lacres irregulares e possíveis sinais de violação.

A sobrevivente afirma que é grata pela vida, mas lamenta profundamente a perda da irmã.

“Primeiramente, agradeço a Deus por estar viva, mas é uma dor profunda perder minha irmã tão jovem, com 25 anos. De repente, uma bebida tirou a vida dela. Eu quero justiça pelo que aconteceu”, desabafou.

O caso das irmãs de Salgueiro segue sob investigação para identificar os responsáveis.

