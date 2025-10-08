Obra do Ramal da Arena entra em nova fase após mais de dez anos de atrasos
Governo de Pernambuco anuncia nova etapa das obras do antigo Ramal da Copa, que deve ser concluído até 2026 e já custou cerca de R$ 200 milhões
Clique aqui e escute a matéria
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assinou nessa segunda-feira (6) a ordem de serviço que marca a retomada das obras do Ramal da Arena, projeto viário iniciado em 2011 e marcado por sucessivos atrasos, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.
A nova etapa das obras prevê investimento de R$ 15,3 milhões e corresponde ao chamado Eixo 5.000, última fase de alargamento da estrada que liga a BR-408, na entrada da Arena Pernambuco, à Avenida Belmino Correia.
Com cerca de quatro quilômetros de extensão, a via é considerada essencial para a expansão do corredor de BRT Leste-Oeste até a Arena, beneficiando bairros de Camaragibe e São Lourenço da Mata.
O projeto completo, prometido ainda para a Copa do Mundo de 2014, já consumiu quase R$ 200 milhões em recursos públicos.
A previsão é de que as obras avancem ao longo de 2025 e sejam concluídas em 2026.
Histórico de atrasos e retomadas
Em 2023, o governo estadual retomou as discussões sobre o empreendimento.
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) detalhou que, além do segundo viaduto, cuja conclusão estava prevista para março de 2024, o projeto também dependia da implantação de um trecho de um quilômetro ligando o ramal à Avenida Belmino Correia, em Camaragibe.
Essa conexão viária é a que permitirá a ampliação do Corredor de BRT Leste-Oeste, do Terminal Integrado de Camaragibe até a Arena Pernambuco.
O Ramal da Arena é uma estrada de aproximadamente quatro quilômetros que liga a BR-408, na entrada da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, à rodovia PE-005 (Avenida Belmino Correia), na altura do TI Camaragibe.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Edital republicado
Em setembro deste ano, o governo republicou o edital para continuidade das obras, reajustando o valor do contrato de R$ 18 milhões para R$ 19,9 milhões.
O documento contempla ainda intervenções nos eixos 7.000 e 10.000 e em vias do entorno, como Jacinto Freire de Andrade, Dom Antônio de Macedo, Frei Amador e Conceição da Barra.
Com a assinatura da nova ordem de serviço, a gestão estadual pretende garantir ritmo definitivo ao projeto, que deve integrar o sistema viário e o transporte público da Região Metropolitana do Recife.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC