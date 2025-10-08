Obra do Ramal da Arena entra em nova fase após mais de dez anos de atrasos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governo de Pernambuco anuncia nova etapa das obras do antigo Ramal da Copa, que deve ser concluído até 2026 e já custou cerca de R$ 200 milhões

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assinou nessa segunda-feira (6) a ordem de serviço que marca a retomada das obras do Ramal da Arena, projeto viário iniciado em 2011 e marcado por sucessivos atrasos, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



A nova etapa das obras prevê investimento de R$ 15,3 milhões e corresponde ao chamado Eixo 5.000, última fase de alargamento da estrada que liga a BR-408, na entrada da Arena Pernambuco, à Avenida Belmino Correia.

Com cerca de quatro quilômetros de extensão, a via é considerada essencial para a expansão do corredor de BRT Leste-Oeste até a Arena, beneficiando bairros de Camaragibe e São Lourenço da Mata.

O projeto completo, prometido ainda para a Copa do Mundo de 2014, já consumiu quase R$ 200 milhões em recursos públicos.

A previsão é de que as obras avancem ao longo de 2025 e sejam concluídas em 2026.

Histórico de atrasos e retomadas

Em 2023, o governo estadual retomou as discussões sobre o empreendimento.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) detalhou que, além do segundo viaduto, cuja conclusão estava prevista para março de 2024, o projeto também dependia da implantação de um trecho de um quilômetro ligando o ramal à Avenida Belmino Correia, em Camaragibe.

Essa conexão viária é a que permitirá a ampliação do Corredor de BRT Leste-Oeste, do Terminal Integrado de Camaragibe até a Arena Pernambuco.

O Ramal da Arena é uma estrada de aproximadamente quatro quilômetros que liga a BR-408, na entrada da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, à rodovia PE-005 (Avenida Belmino Correia), na altura do TI Camaragibe.

Leia Também Ramal da Copa terminará com um atraso de 11 anos

Edital republicado

Em setembro deste ano, o governo republicou o edital para continuidade das obras, reajustando o valor do contrato de R$ 18 milhões para R$ 19,9 milhões.

O documento contempla ainda intervenções nos eixos 7.000 e 10.000 e em vias do entorno, como Jacinto Freire de Andrade, Dom Antônio de Macedo, Frei Amador e Conceição da Barra.

Com a assinatura da nova ordem de serviço, a gestão estadual pretende garantir ritmo definitivo ao projeto, que deve integrar o sistema viário e o transporte público da Região Metropolitana do Recife.

