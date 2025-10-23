fechar
Notícias | Notícia

Ciclista bate de frente com carro enquanto descia ladeira em Dois Unidos; ele foi arremessado

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota à TV Jornal, que a vítima apresentou politraumatismo e traumatismo cranioencefálico

Por Zayra Pereira Publicado em 23/10/2025 às 23:08
Imagem de colisão entre ciclista e carro
Imagem de colisão entre ciclista e carro - Reprodução

Um ciclista ficou gravemente ferido após colidir com um carro no início da manhã desta quinta-feira (23), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife.

O homem descia a ladeira da Rua Alfredo Freire em alta velocidade, quando perdeu o controle da bicicleta e bateu na lateral de um veículo que seguia pela via.

Com o impacto, ele foi arremessado e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que informou, por meio de nota à TV Jornal, que a vítima apresentou politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.

O homem foi levado consciente para o Hospital da Restauração. Mais informações sobre o estado de saúde do ciclista ainda não foram divulgadas.

