Ciclista bate de frente com carro enquanto descia ladeira em Dois Unidos; ele foi arremessado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota à TV Jornal, que a vítima apresentou politraumatismo e traumatismo cranioencefálico

Um ciclista ficou gravemente ferido após colidir com um carro no início da manhã desta quinta-feira (23), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife.

O homem descia a ladeira da Rua Alfredo Freire em alta velocidade, quando perdeu o controle da bicicleta e bateu na lateral de um veículo que seguia pela via.

Leia Também Novos casos de intoxicação por metanol em Pernambuco

Com o impacto, ele foi arremessado e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que informou, por meio de nota à TV Jornal, que a vítima apresentou politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.

O homem foi levado consciente para o Hospital da Restauração. Mais informações sobre o estado de saúde do ciclista ainda não foram divulgadas.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

