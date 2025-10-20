Velório de empresário vítima do acidente de ônibus na BR-423 é marcado por desespero e comoção
Despedida de Flávio José da Silva mobilizou cidade; prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe decretou luto oficial de três dias em respeito às vítimas
O clima de dor e comoção tomou conta de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, durante o velório de Flávio José da Silva, de 45 anos. O empresário foi uma das vítimas do acidente envolvendo um ônibus com destino à Bahia, ocorrido na noite da última sexta-feira (10) na BR-423, em Saloá.
Desespero e comoção
Logo após as primeiras notícias do acidente, familiares iniciaram uma busca desesperada por informações. Horas depois, veio a confirmação da morte de Flávio. A esposa, inconsolável, precisou ser amparada por parentes e amigos durante o velório.
Conhecido pelo bom humor e pela disposição em ajudar, Flávio era querido na comunidade. Amigos de infância e colegas de trabalho relembraram momentos vividos com ele.
"A gente acordou ontem com essa tristeza, com 17 famílias chorando. E Flávio era aquele cara extrovertido, cara família, evangélico. Há 15 dias a gente estava jogando bola junto", disse um amigo. Emocionado, continuou: "a gente tem que valorizar os amigos, porque a gente não sabe qual é a despedida".
Luto
A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe decretou luto oficial de três dias como forma de solidariedade às famílias das vítimas e em homenagem a Flávio José. Durante o velório, a movimentação foi intensa, com moradores, amigos e autoridades locais prestando as últimas homenagens.
O filho único de Flávio também se despediu do pai com palavras emocionadas, destacando os valores que ele deixou como exemplo. "Honestidade. Uma das coisas que meu pai sempre deixou foi isso: honestidade vai maior do que a honra. E a humildade, se não tiver humildade, você nada tem".
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais