Vídeos | Notícia

Onda de tiroteios na Zona Norte do Recife assusta moradores

Comunidade do bairro de Dois Unidos vive em insegurança; em um mesmo dia, houve uma tentativa de homicídio e mais tarde dois jovens foram executados

Por TV Jornal Publicado em 20/10/2025 às 9:59
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - TV Jornal

O bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, vive dias de tensão e medo após uma sequência de crimes violentos. Dois jovens, Tasso Fernandes Barbosa Silva e Valdemir Barbosa de Santana, foram assassinados a tiros próximo ao terminal do Alto do Rosário, na Avenida Chagas Ferreira.

Violência constante

De acordo com as informações iniciais, as vítimas estavam conversando quando criminosos armados chegaram e atiraram. Tasso, que tinha antecedentes criminais, seria o alvo dos disparos. Valdemir, funcionário de um armazém de construção, acabou morto por estar no local errado, na hora errada.

Poucas horas antes do duplo homicídio, testemunhas relataram outra ocorrência violenta na região. Um ex-presidiário que havia saído recentemente da prisão foi alvo de uma tentativa de execução. Os criminosos chegaram em um carro modelo Fox vermelho e fugiram em seguida.

Relação com outro caso

Moradores acreditam que os ataques podem estar ligados a uma vingança relacionada a outro crime, registrado na última sexta-feira, em Águas Cumpridas. Na ocasião, duas pessoas foram baleadas e uma delas morreu no local.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

