Entregador tem moto roubada durante entrega em Olinda e pede ajuda para localizar o veículo

Piloto de aplicativo foi assaltado durante entrega em Olinda; Seus agressores roubaram sua moto

Por TV Jornal Publicado em 17/10/2025 às 16:34 | Atualizado em 17/10/2025 às 16:42
O entregador de aplicativos Eduardo Dias, de 39 anos, teve sua moto roubada na madrugada de quinta-feira (17), enquanto realizava uma entrega na cidade de Olinda, Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na Avenida Anápolis, na quinta etapa do bairro Rio Doce.

Roubo aconteceu durante uma entrega

Eduardo conta que foi surpreendido por dois homens em outra moto, que anunciaram o assalto.

“Foi na hora que eu estava indo entregar ainda. Dois rapazes em outra moto mandaram eu descer. Eles deram um tiro pra cima, eu saí correndo”, relatou o entregador.

Perseguição e momentos de risco

Mesmo sob ameaça, o trabalhador decidiu seguir os suspeitos com a ajuda de um amigo, na tentativa de encontrar alguma viatura policial. A perseguição seguiu até o bairro de Águas Compridas, também em Olinda.

Durante o trajeto, os criminosos voltaram a disparar contra Eduardo, mas ele não foi atingido. A moto, no entanto, ainda não foi localizada.

Detalhes da moto roubada

A moto levada pelos assaltantes é uma Honda 150 vermelha, de placa PDO 6I83. Segundo o proprietário, o veículo possui as seguintes características:

  • Jante dianteira preta;
  • Jante traseira prata;
  • Asa lateral na cor prata.

Pedido de ajuda

Quem tiver informações que possam ajudar na localização da moto pode entrar em contato diretamente com Eduardo Dias, pelo telefone (81) 99742-6396.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

