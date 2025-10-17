fechar
Vídeos | Notícia

Mudança de cor no Santuário do Morro da Conceição gera polêmica

Mudança na pintura da torre e fachada para restauro gerou opiniões divididas, mas foi baseada em estudo técnico, não só decisão estética

Por TV Jornal Publicado em 17/10/2025 às 16:40
Mudança de Cor no Santuário do Morro da Conceição: Impacto e Reações na Tradição Religiosa de Recife
Mudança de Cor no Santuário do Morro da Conceição: Impacto e Reações na Tradição Religiosa de Recife - TV Jornal

O Santuário do Morro da Conceição, um importante símbolo de religiosidade e cultura em Recife, passou recentemente por uma mudança na cor da pintura da torre e da fachada. Tradicionalmente conhecido pelas cores azul e branco, que representam Nossa Senhora, o santuário adotou uma nova tonalidade que surpreendeu muitos fiéis.

A alteração, no entanto, não foi apenas uma decisão estética. Ela faz parte de um estudo técnico de restauro e preservação do patrimônio histórico do local. O objetivo foi garantir a conservação da estrutura, respeitando critérios especializados.

A mudança dividiu opiniões entre os frequentadores. Alguns lamentam a saída das cores tradicionais, como Inalda Fernandes, devota que disse: “Eu queria que fosse azul e branca, que é tradição do Morro da Conceição.” Por outro lado, há quem defenda que a fé não depende da cor, como o cantor Silvério Pessoa, que afirmou: “A pessoa que tem fé não vai ter sua estrutura devocional abalada por causa da cor. Pode ser verde, azul, agora está bem bonito.”

Apesar da controvérsia, a devoção no santuário permanece firme. Durante a manhã, fiéis continuaram chegando para fazer suas orações, demonstrando que a cor da pintura não interfere na força da fé. Para muitos, o que importa é a conexão espiritual: “Nossa Senhora é a Mãe de Jesus, a nossa Mãe. Tudo que pedimos, Ela nos dá. É emocionante estar aqui.”

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Fiéis celebram reinauguração da imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Recife; veja fotos
Morro da Conceição

Fiéis celebram reinauguração da imagem de Nossa Senhora da Conceição, no Recife; veja fotos
Imagem da Nossa Senhora da Conceição será reinaugurada, nesta quarta-feira (24)
Reinauguração

Imagem da Nossa Senhora da Conceição será reinaugurada, nesta quarta-feira (24)

Compartilhe

Tags