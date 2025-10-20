Caminhão de botijões de água acerta poste ao subir ladeira no Alto José do Pinho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O acidente aconteceu na Rua Monte Horebe e felizmente não deixou feridos, o fornecimento de energia foi interrompido e a Neoenergia foi acionada

Um caminhão, carregado de botijões de água mineral, subia a ladeira do Alto José do Pinho quando acertou um poste, que foi derrubado. O acidente assustou moradores, mas ninguém ficou ferido.

O motorista do caminhão foi socorrido por populares e o Samu foi acionado. Porém não foi necessário atendimento.

O poste tinha um transformador e o fornecimento de energia elétrica foi interrompido na Rua Monte Horebe, que precisou ser interditada.

Segundo moradores do local, os postes já apresentavam vários problemas, equipes da Neoenergia foram acionadas.

