Caminhão de botijões de água acerta poste ao subir ladeira no Alto José do Pinho

O acidente aconteceu na Rua Monte Horebe e felizmente não deixou feridos, o fornecimento de energia foi interrompido e a Neoenergia foi acionada

Por Anaís Coelho Publicado em 20/10/2025 às 16:13
Acidente no Alto José do Pinho
Acidente no Alto José do Pinho - Silvano Prysthon

Um caminhão, carregado de botijões de água mineral, subia a ladeira do Alto José do Pinho quando acertou um poste, que foi derrubado. O acidente assustou moradores, mas ninguém ficou ferido.

O motorista do caminhão foi socorrido por populares e o Samu foi acionado. Porém não foi necessário atendimento. 

O poste tinha um transformador e o fornecimento de energia elétrica foi interrompido na Rua Monte Horebe, que precisou ser interditada.

Segundo moradores do local, os postes já apresentavam vários problemas, equipes da Neoenergia foram acionadas.

