Resumo das novelas, 24.10: Rubi termina com Alessandro em 'Rubi'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Abelardo tenta convencer o juiz de que Alicia é desequilibrada, mas Luís Fernando o rebate, afirmando que ele não tem autoridade para avaliar a sanidade da jovem. O advogado chama o médico que a atendeu, e ele confirma que Alicia não é louca, apenas sofreu distúrbios devido aos maus-tratos. Tita pergunta a Aldo se ele pretende depor a favor de Soraya. Luís Fernando questiona o médico de Esperança sobre os ferimentos e obtém a confirmação de que foram causados por agressões, e não por uma queda. Ele acusa Soraya de tentar enganar a justiça assim como enganou a todos. Aurélia depõe e o promotor ouve um convidado da festa sobre o comportamento moral da ré. Luís Fernando afirma que todos os cúmplices de Soraya mentem para confundir o tribunal. A acusada reage furiosa, enquanto Luís Fernando conclui que todos que a defendem estão comprometidos com seus crimes.

(14h45) Rubi



Rubi diz a Alessandro que reatar foi um erro e admite que nunca mudará sua ambição, pedindo que ele não volte a procurá-la. Lola, desesperada, conta a Rosário que suas economias desapareceram. Rubi propõe a Lorena e Paco que façam as fotos para o projeto Vale Bravo, tentando disfarçar sua culpa. Cristina se recusa a sair com Marcos para não magoar Caetano, e o rapaz, decepcionado, diz que, embora sofra por perdê-la, entende os sentimentos do rival. Alessandro conta a Maribel que Rubi terminou o namoro porque ele não tem dinheiro suficiente para sustentá-la. Genaro alerta Heitor que desconfia das intenções de Rubi e acredita que ela só busca um marido rico.

(21h) A-Mar



Beatriz zomba de Sergio ao descobrir que é estéril, ele a joga, causando uma forte pancada em sua cabeça. Fabián pede que Estrella aceite seus sentimentos, mas ela garante que ele seria a última pessoa em quem poderia se interessar. Rosalba descobre que Estrella mentiu para Érika para se encontrar com Fabián e garante à filha que sua “melhor amiga” também está interessada no mesmo homem. Fabián confessa a Estrella que quando a conheceu seu mundo mudou completamente e revela que não é namorado de Érika como ela havia dito.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Ceren se desespera ao perceber que sacrificou Seher. Cemre e Nedim tentam partir ao anoitecer, mas o proprietário do alojamento a chantageia. Decidida, Cemre avisa a caçula que pretende se entregar. Um incêndio atinge o local e Nedim fica preso no quarto, sendo salvo por Cenk. No hospital, Agah e primogênito acompanham Nedim. Cemre é levada pelas autoridades como suspeita. Os seguranças alertam Agah acerca de uma possível traição por parte de Cenk e Seniz.

RECORD – CANAL 9

(21h) O Senhor e a Serva



Não divulgamos o último episódio.

(22h) Reis



Correria e alvoroço tomam conta da cidade de Rabá, e os homens de Davi seguem em busca de Hanum e seus irmãos. Nos arredores de Jerusalém, um velho inimigo ressurge.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Celso revela a Estela sua verdadeira identidade. Medeia encontra o mapa das esmeraldas. Sandra pede que Inês se afaste. Túlio confessa a Celso que se apaixonou por Estela. Estela sofre ao pensar em voltar para São Paulo com Celso. Dita sugere que Margarida se aconselhe com Asdrúbal sobre Adamo Angel. Lauro anuncia a Manoela e Anabela que Estela foi encontrada. Túlio sofre com a partida de Estela. Zulma e as crianças ajudam Ernesto a enganar Paixão. Dita tem uma ideia para ajudar Maria Divina. Quincas decide se tornar padre. Medeia convida Carmem a se instalar no sítio de Cunegundes. Inês rouba o dinheiro de Ernesto e o colar de Sandra antes de retornar a Portugal. Asdrúbal ajuda Margarida a se transformar em Adamo. Estela se recusa a entrar em sua casa.

(19h40) Dona de Mim



Samuel decide doar as peças de Mianmar e fazer um comunicado oficial sobre a situação da Boaz, e Ricardo o admira. Sofia volta a falar normalmente com Leo e diz que Leoa quer dizer mãe. Chega o dia da audiência pela guarda da menina. Filipa afirma a Samuel que deseja cuidar de Sofia. Breno, Caco, Stephany e Leo organizam o desfile de lançamento da nova coleção. Leo dá seu depoimento na audiência. A juíza concede a guarda de Sofia para Filipa, e Jaques comemora. Jaques pede que Isabela volte para Portugal.

(21h20) Três Corações



Kellen consegue convencer Bagdá a não atentar contra Raul e Joélly, ao contar quem é o pai da jovem. Raul é seguido por dois garotos do bando de Bagdá e consegue se abrigar na casa de Joélly. Paulinho e Gerluce não acreditam na história que Joélly conta sobre seu paradeiro. Arminda discute com Raul, e precisa se colocar diante da estátua para se acalmar. Paulinho comenta com Juquinha que percebeu que a filha de Gerluce esconde algo da mãe. Joaquim observa Gerluce de longe. Gerluce se desespera ao ver sua mãe desacordada.