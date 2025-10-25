Reserva e com alto salário, Felipe Alves pode ser negociado pelo Santa Cruz
O experiente arqueiro perdeu o posto de titular para o jovem Rokenedy durante a Série D e possui um alto custo para ficar como reserva
O Santa Cruz estuda negociar o goleiro Felipe Alves para a próxima temporada. De acordo com apuração do repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, a diretoria coral avalia a saída do atleta, que chegou ao Arruda nesta temporada com status de titular e um contrato longo, válido até 2029.
A possível negociação do goleiro é motivada também pela questão financeira. Felipe Alves iniciou a temporada como titular, mas perdeu a posição no decorrer da campanha da Série D do Campeonato Brasileiro para Rokenedy, cria das categorias de base.
Além da perda de espaço, o arqueiro possui um dos salários considerados elevados para um jogador que tem figurado no banco de reservas do Tricolor. A manutenção de um alto custo no elenco, especialmente para a posição de reserva, pesa contra a permanência.
A movimentação de mercado ganhou ainda mais força com a recente notícia da contratação de um novo reforço para o setor. O Santa Cruz já firmou um pré-contrato com o goleiro Gabriel Souza, que estava no Bahia, indicando que o clube busca alternativas para aumentar a concorrência com Rokenedy.
Caso o empréstimo se concretize, o Santa Cruz aliviaria a folha salarial e abriria espaço no grupo de goleiros, que já conta com Rokenedy – herói do acesso e atual titular – e agora com a chegada de Gabriel Souza.
Caras novas do Santa Cruz
Além do goleiro Gabriel Souza, o Santa Cruz possui outros pré-contratos assinados com jogadores para a próxima temporada. São eles: o zagueiro Ianson, o volante Andrey e o lateral-direito Pedro Costa.