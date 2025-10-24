ABC anuncia a contratação de Thiaguinho, emprestado pelo Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Jogador foi o artilheiro da Cobra-Coral em 2025, mas perdeu espaço na reta final da temporada. Atacante de 27 anos tem contrato até 2027

Na tarde desta sexta-feira (24), foi oficializado o empréstimo do atacante Thiaguinho, do Santa Cruz, para o ABC, que irá disputar a Série D do Brasileirão em 2026.

O jogador de 27 anos ficará emprestado para o clube potiguar até o final da próxima temporada. Apesar de ter sido artilheiro do Santa Cruz em 2025, com 10 gols marcados em 34 partidas, o atacante não convenceu na reta final do ano.

Desde 2024 na Cobra-Coral, o jogador também havia sido o principal goleador da equipe tricolor na temporada anterior. Ao todo, Thiaguinho balançou as redes 14 vezes com a camisa do time do Arruda.

Essa será a segunda passagem do atacante pelo ABC, clube em que atuou durante um curto período no ano de 2020.

Santa Cruz irá promover mudanças no elenco para a Série C



A saída de Thiaguinho, por empréstimo, faz parte do processo de reformulação do elenco tricolor. Outra peça importante do setor ofensivo coral que não irá permanecer na próxima temporada é o atacante Geovany, que pertence ao Atlético Tubarão-SC e não será comprado.

Por outro lado, alguns jogadores já assinaram pré-contrato com a equipe pernambucana. São os casos do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, do Remo, e do meia Andrey, do Athletic.

O zagueiro William Alves, o lateral-esquerdo Rodrigues já acertaram a renovação de contrato para a próxima temporada. O lateral-direito Israel também está em negociações para permanecer no Tricolor.