Santa Cruz | Notícia

ABC anuncia a contratação de Thiaguinho, emprestado pelo Santa Cruz

Jogador foi o artilheiro da Cobra-Coral em 2025, mas perdeu espaço na reta final da temporada. Atacante de 27 anos tem contrato até 2027

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/10/2025 às 17:50
Thiaguinho comemora gol marcado pelo Santa Cruz
Thiaguinho comemora gol marcado pelo Santa Cruz - JAILTON JUNIOR/JC IMAGEM

Na tarde desta sexta-feira (24), foi oficializado o empréstimo do atacante Thiaguinho, do Santa Cruz, para o ABC, que irá disputar a Série D do Brasileirão em 2026.

O jogador de 27 anos ficará emprestado para o clube potiguar até o final da próxima temporada. Apesar de ter sido artilheiro do Santa Cruz em 2025, com 10 gols marcados em 34 partidas, o atacante não convenceu na reta final do ano.

Desde 2024 na Cobra-Coral, o jogador também havia sido o principal goleador da equipe tricolor na temporada anterior. Ao todo, Thiaguinho balançou as redes 14 vezes com a camisa do time do Arruda.

Essa será a segunda passagem do atacante pelo ABC, clube em que atuou durante um curto período no ano de 2020.

Santa Cruz irá promover mudanças no elenco para a Série C

A saída de Thiaguinho, por empréstimo, faz parte do processo de reformulação do elenco tricolor. Outra peça importante do setor ofensivo coral que não irá permanecer na próxima temporada é o atacante Geovany, que pertence ao Atlético Tubarão-SC e não será comprado.

Por outro lado, alguns jogadores já assinaram pré-contrato com a equipe pernambucana. São os casos do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, do Remo, e do meia Andrey, do Athletic.

O zagueiro William Alves, o lateral-esquerdo Rodrigues já acertaram a renovação de contrato para a próxima temporada. O lateral-direito Israel também está em negociações para permanecer no Tricolor.

