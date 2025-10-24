Vitória Cup: confira os participantes, o formato e a data de início
Os detalhes da Vitória Cup serão revelados no lançamento oficial, em 17 de novembro, quando serão confirmados os clubes e o formato da competição.
A Vitória Cup será disputada em janeiro de 2026, durante o período de pré-temporada. O torneio promete movimentar o calendário do futebol com a presença de clubes brasileiros e equipes internacionais.
Até o momento, estão confirmadas as participações de Santa Cruz, Botafogo, América de Cali (Colômbia), Vélez Sarsfield (Argentina), Sporting Cristal (Peru) e Olimpia (Paraguai).
Informações da competição
Data
A competição está prevista para começar em janeiro de 2026, mas poderá ter algumas partidas disputadas durante a Copa do Mundo, que ocorre entre junho e julho.
Times confirmados
Até o momento, seis equipes estão confirmadas na competição. No entanto, há expectativa de que o torneio reúna até 24 clubes na edição deste ano.
- Santa Cruz (Brasil)
- Botafogo (Brasil)
- América de Cali (Colômbia)
- Vélez Sarsfield (Argentina)
- Sporting Cristal (Peru)
- Olimpia (Paraguai)
Formato da Vitória Cup
- Trata-se de um torneio amistoso de pré-temporada internacional.
- Não haverá um “campeão geral” ao final da competição. Cada partida é tratada como um duelo isolado.
- Em cada jogo, o vencedor leva um troféu específico.
- Se o tempo regulamentar terminar empatado, a decisão será feita através de disputa de pênaltis (sem prorrogação).
- A versão de 2025 teve 4 partidas entre 4 equipes em duas sedes.