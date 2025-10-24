fechar
Santa Cruz | Notícia

Vitória Cup: confira os participantes, o formato e a data de início

Os detalhes da Vitória Cup serão revelados no lançamento oficial, em 17 de novembro, quando serão confirmados os clubes e o formato da competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/10/2025 às 10:49 | Atualizado em 24/10/2025 às 11:02
Santa Cruz fará parte da Vitória Cup de 2026
Santa Cruz fará parte da Vitória Cup de 2026 - Divulgação

A Vitória Cup será disputada em janeiro de 2026, durante o período de pré-temporada. O torneio promete movimentar o calendário do futebol com a presença de clubes brasileiros e equipes internacionais.

Até o momento, estão confirmadas as participações de Santa Cruz, Botafogo, América de Cali (Colômbia), Vélez Sarsfield (Argentina), Sporting Cristal (Peru) e Olimpia (Paraguai).

Os detalhes oficiais da competição serão apresentados durante o lançamento do evento, marcado para o dia 17 de novembro, quando serão anunciados todos os clubes participantes e o formato do torneio.

Informações da competição

Data

A competição está prevista para começar em janeiro de 2026, mas poderá ter algumas partidas disputadas durante a Copa do Mundo, que ocorre entre junho e julho.

Times confirmados

Até o momento, seis equipes estão confirmadas na competição. No entanto, há expectativa de que o torneio reúna até 24 clubes na edição deste ano.

  • Santa Cruz (Brasil)
  • Botafogo (Brasil)
  • América de Cali (Colômbia)
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Sporting Cristal (Peru)
  • Olimpia (Paraguai)

Formato da Vitória Cup

  • Trata-se de um torneio amistoso de pré-temporada internacional.
  • Não haverá um “campeão geral” ao final da competição. Cada partida é tratada como um duelo isolado.
  • Em cada jogo, o vencedor leva um troféu específico.
  • Se o tempo regulamentar terminar empatado, a decisão será feita através de disputa de pênaltis (sem prorrogação).
  • A versão de 2025 teve 4 partidas entre 4 equipes em duas sedes.

