Vitória Cup: confira os participantes, o formato e a data de início

Os detalhes da Vitória Cup serão revelados no lançamento oficial, em 17 de novembro, quando serão confirmados os clubes e o formato da competição.

A Vitória Cup será disputada em janeiro de 2026, durante o período de pré-temporada. O torneio promete movimentar o calendário do futebol com a presença de clubes brasileiros e equipes internacionais.

Até o momento, estão confirmadas as participações de Santa Cruz, Botafogo, América de Cali (Colômbia), Vélez Sarsfield (Argentina), Sporting Cristal (Peru) e Olimpia (Paraguai).

Os detalhes oficiais da competição serão apresentados durante o lançamento do evento, marcado para o dia 17 de novembro, quando serão anunciados todos os clubes participantes e o formato do torneio.

Informações da competição

Data

A competição está prevista para começar em janeiro de 2026, mas poderá ter algumas partidas disputadas durante a Copa do Mundo, que ocorre entre junho e julho.

Times confirmados

Até o momento, seis equipes estão confirmadas na competição. No entanto, há expectativa de que o torneio reúna até 24 clubes na edição deste ano.

Santa Cruz (Brasil)

Botafogo (Brasil)

América de Cali (Colômbia)

Vélez Sarsfield (Argentina)

Sporting Cristal (Peru)

Olimpia (Paraguai)

Formato da Vitória Cup