Pedro Henriques revela que renovação com Santa Cruz está encaminhada: "Questão será resolvida em breve"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um dos investidores da SAF, Iran Barbosa revelou que o CEO e também o executivo de futebol Harlei Menezes devem permanecer para a próxima temporada

Na reta final para a oficialização da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, o futuro do CEO, Pedro Henriques, se tornou um dos assuntos após o fim da temporada para o clube coral.

O dirigente, voz ativa no processo de implementação da SAF e na gestão que garantiu o acesso da Cobra Coral à Série C do Campeonato Brasileiro, tinha contrato até o término da Série D.

Nesse cenário, Iran Barbosa, um dos investidores envolvidos da Cobra Coral Participações S/A, havia revelado em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, a continuidade de Pedro Henriques como CEO, assim como a permanência de Harlei Menezes, executivo de futebol.

Contrariando a declaração do investidor, o Santa Cruz ainda não oficializou a renovação dos vínculos dos dirigentes remunerados, o que causou dúvidas entre os torcedores tricolores.

Diante da repercussão, o próprio Pedro Henriques se manifestou publicamente para acalmar a torcida. Mesmo sem a assinatura do novo contrato, garantiu que a situação está bem encaminhada. Ele afirmou que os termos básicos do acordo já foram definidos entre ele e o clube, mas o assunto não é a prioridade do momento.

"Como gestor, nunca tive o costume de comentar negociações em curso. A mesma regra se aplica quando sou a parte envolvida. Apenas para evitar ruídos, esclareço que as bases negociais entre as partes (Santa Cruz, Cobra Coral e eu) estão estabelecidas há um bom tempo e não pedi mudanças. Os departamentos jurídicos envolvidos estão com uma grande carga de trabalho em temas mais importantes, mas confio que essa questão será resolvida em breve", declarou Pedro Henriques, em uma publicação na plataforma X (antigo Twitter).

Executivo de futebol do Santa Cruz

Em contato recente com a reportagem do Blog do Torcedor, Harlei Menezes também já tinha revelado que as tratativas estavam encaminhadas. Não à toa, tanto Harlei quanto Pedro Henriques, já estão trabalhando no planejamento para 2026.