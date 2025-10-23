Pedro Henriques revela que renovação com Santa Cruz está encaminhada: "Questão será resolvida em breve"
Um dos investidores da SAF, Iran Barbosa revelou que o CEO e também o executivo de futebol Harlei Menezes devem permanecer para a próxima temporada
Na reta final para a oficialização da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, o futuro do CEO, Pedro Henriques, se tornou um dos assuntos após o fim da temporada para o clube coral.
O dirigente, voz ativa no processo de implementação da SAF e na gestão que garantiu o acesso da Cobra Coral à Série C do Campeonato Brasileiro, tinha contrato até o término da Série D.
Nesse cenário, Iran Barbosa, um dos investidores envolvidos da Cobra Coral Participações S/A, havia revelado em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, a continuidade de Pedro Henriques como CEO, assim como a permanência de Harlei Menezes, executivo de futebol.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Contrariando a declaração do investidor, o Santa Cruz ainda não oficializou a renovação dos vínculos dos dirigentes remunerados, o que causou dúvidas entre os torcedores tricolores.
Diante da repercussão, o próprio Pedro Henriques se manifestou publicamente para acalmar a torcida. Mesmo sem a assinatura do novo contrato, garantiu que a situação está bem encaminhada. Ele afirmou que os termos básicos do acordo já foram definidos entre ele e o clube, mas o assunto não é a prioridade do momento.
"Como gestor, nunca tive o costume de comentar negociações em curso. A mesma regra se aplica quando sou a parte envolvida. Apenas para evitar ruídos, esclareço que as bases negociais entre as partes (Santa Cruz, Cobra Coral e eu) estão estabelecidas há um bom tempo e não pedi mudanças. Os departamentos jurídicos envolvidos estão com uma grande carga de trabalho em temas mais importantes, mas confio que essa questão será resolvida em breve", declarou Pedro Henriques, em uma publicação na plataforma X (antigo Twitter).
Executivo de futebol do Santa Cruz
Em contato recente com a reportagem do Blog do Torcedor, Harlei Menezes também já tinha revelado que as tratativas estavam encaminhadas. Não à toa, tanto Harlei quanto Pedro Henriques, já estão trabalhando no planejamento para 2026.