Santa Cruz assina pré-contrato com Gabriel Souza, ex-goleiro do Bahia
Atleta de 21 anos disputou três partidas na atual temporada e torna-se o quarto jogador a firmar vínculo com o Tricolor para o ano de 2026
O Santa Cruz encaminhou mais uma contratação para a próxima temporada. O Tricolor do Arruda assinou um pré-contrato com o goleiro Gabriel Souza, de acordo com informações do GE.
O jogador de 21 anos estava sem clube desde o dia 31 de julho, após o encerramento de seu contrato com o Bahia, onde atuou três vezes na atual temporada.
Todas as partidas disputadas pelo atleta foram válidas pelo Campeonato Baiano. Gabriel Souza entrou em campo pela última vez em janeiro, em empate diante do Jacobina, por 1 a 1.
Revelado pelo Esquadrão, onde também passou pelos elencos sub-17 e sub-20, o jogador também passou por um período de empréstimo ao Portimonense, de Portugal, onde atuou em 16 oportunidades pelo elenco sub-23.
Gabriel Souza torna-se uma opção para a meta tricolor. Até o momento, o treinador Marcelo Cabo conta com Rokenedy e Felipe Alves para 2026. No entanto, este último não tem permanência garantida na equipe.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Contratações do Santa Cruz para 2026
Gabriel Souza é a quarta contratação acertada pelo Santa Cruz para o ano de 2026. Anteriormente, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo e o meia Andrey, do Athletic-MG, já assinaram pré-contrato.
Além dos novos jogadores, o Tricolor do Arruda também definiu a base do elenco que será aproveitada em 2026.
Após definir as renovações do zagueiro William Alves e do lateral-esquerdo Rodrigues, o lateral-direito Israel é o último atleta a discutir a permanência no Arruda.