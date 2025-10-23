Santa Cruz fecha participação na Vitória Cup e deve enfrentar times estrangeiros
A equipe coral oficializou a participação no torneio de pré-temporada e a organização da competição mostrou os pedidos da torcida coral na divulgação
O Santa Cruz participará da Vitória Cup, torneio de pré-temporada que reúne times de vários países. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube coral em parceria com a organização da competição no início da noite desta quinta-feira (23).
De acordo com a publicação da Vitória Cup, o Santa Cruz participará de dois jogos. No evento, já estão confirmados: Botafogo, Sporting Cristal, América de Cali, Vélez Sarsfield e Olimpia.
"Atendendo ao clamor da apaixonada torcida, temos uma grande notícia: a Vitória CUP é a
nova patrocinadora do Santa Cruz. Esse é o nosso agradecimento por todo amor que vocês têm demonstrado nos últimos dias".
"E não para por aí: em 2026, o Mais Querido vai disputar DOIS JOGOS pela Vitória CUP".
