fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz fecha participação na Vitória Cup e deve enfrentar times estrangeiros

A equipe coral oficializou a participação no torneio de pré-temporada e a organização da competição mostrou os pedidos da torcida coral na divulgação

Por Davi Saboya Publicado em 23/10/2025 às 18:42
William Alves em comemoração de gol para o Santa Cruz na Série D de 2025
William Alves em comemoração de gol para o Santa Cruz na Série D de 2025 - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz participará da Vitória Cup, torneio de pré-temporada que reúne times de vários países. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube coral em parceria com a organização da competição no início da noite desta quinta-feira (23).

Leia Também

De acordo com a publicação da Vitória Cup, o Santa Cruz participará de dois jogos. No evento, já estão confirmados: Botafogo, Sporting Cristal, América de Cali, Vélez Sarsfield e Olimpia.

"Atendendo ao clamor da apaixonada torcida, temos uma grande notícia: a Vitória CUP é a
nova patrocinadora do Santa Cruz. Esse é o nosso agradecimento por todo amor que vocês têm demonstrado nos últimos dias".

"E não para por aí: em 2026, o Mais Querido vai disputar DOIS JOGOS pela Vitória CUP".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Matéria em atualização

Leia também

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Libertadores

No sufoco, Flamengo vence Racing e leva vantagem para Argentina
Jogos de hoje (23/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horarios
Transmissão

Jogos de hoje (23/10/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horarios

Compartilhe

Tags