São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Gigante da Colina chega embalado, mas ainda mira o G6; O Tricolor busca o triunfo para colar no G4 e seguir firme na Série A do Brasileirão.

São Paulo e Bahia se enfrentam neste sábado (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Vasco chega embalado após vencer o Fluminense e subir na tabela, mas ainda está mais próximo do Z4 do que do G6, objetivo principal do clube para garantir vaga direta na Copa Libertadores.

Erick Pulga treinou parcialmente após se recuperar de lesão, enquanto David Duarte, Everton Ribeiro e Caio Alexandre seguem em trabalho diferenciado.

O Bahia, quinto colocado com 49 pontos, busca a vitória para se aproximar do G4 e permanece focado em manter a boa campanha no Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Data e horário: sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília);

sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília); Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP);

Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP); Transmissão: SporTV e Premiere;

Prováveis escalações

SÃO PAULO

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Lucas Moura (Tapia) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

BAHIA

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem