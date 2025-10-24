RB Bragantino x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações
A equipe do Massa Bruta e o Gigante da Colina se enfrentam neste domingo; Bragantino busca vitória em casa e Vasco aposta em Vegetti para o duelo.
RB Bragantino e Vasco se enfrentam no domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP. O jogo é válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes
Red Bull Bragantino
O Bragantino ocupa a 10ª posição no Brasileiro, com 36 pontos. A equipe busca voltar a vencer após resultados irregulares e precisa dos três pontos em casa para se aproximar da zona de classificação para competições internacionais.
Vasco da Gama
O Vasco está na 8ª posição, com 39 pontos. Sob comando de Fernando Diniz, o time vem de vitórias importantes e conta com Pablo Vegetti como principal arma ofensiva para o duelo em Bragança Paulista.
Onde assistir ao vivo?
A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2025
- Data: Domingo, 26 de outubro de 2025
- Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- Transmissão: SporTV e Premiere
Prováveis escalações
Red Bull Bragantino
- Goleiro: Cleiton
- Defensores: Hurtado, Pedro Henrique, Alix e Vanderlan
- Meio-campistas: Gabriel, Ramires, Jhon, Laquintana e Lucas Barbosa
- Atacante: Thiago Borbas
Vasco
- Goleiro: Léo Jardim
- Defensores: Puma Rodríguez, Victor Luiz, Robert Renan e Paulo Henrique
- Meio-campistas: Matheus Carvalho, Cauan Barros, Coutinho
- Atacantes: Nuno Moreira, Rayan e Vegetti