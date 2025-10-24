fechar
RB Bragantino x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A equipe do Massa Bruta e o Gigante da Colina se enfrentam neste domingo; Bragantino busca vitória em casa e Vasco aposta em Vegetti para o duelo.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/10/2025 às 14:11
Pablo Vegetti comemora gol pelo Vasco da Gama
Pablo Vegetti comemora gol pelo Vasco da Gama - Matheus Lima/Vasco

RB Bragantino e Vasco se enfrentam no domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP. O jogo é válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

Red Bull Bragantino

O Bragantino ocupa a 10ª posição no Brasileiro, com 36 pontos. A equipe busca voltar a vencer após resultados irregulares e precisa dos três pontos em casa para se aproximar da zona de classificação para competições internacionais.

Vasco da Gama

O Vasco está na 8ª posição, com 39 pontos. Sob comando de Fernando Diniz, o time vem de vitórias importantes e conta com Pablo Vegetti como principal arma ofensiva para o duelo em Bragança Paulista.

Onde assistir ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A 2025
  • Data: Domingo, 26 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino

  • Goleiro: Cleiton
  • Defensores: Hurtado, Pedro Henrique, Alix e Vanderlan
  • Meio-campistas: Gabriel, Ramires, Jhon, Laquintana e Lucas Barbosa
  • Atacante: Thiago Borbas

Vasco

  • Goleiro: Léo Jardim
  • Defensores: Puma Rodríguez, Victor Luiz, Robert Renan e Paulo Henrique
  • Meio-campistas: Matheus Carvalho, Cauan Barros, Coutinho
  • Atacantes: Nuno Moreira, Rayan e Vegetti

