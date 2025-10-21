Musa do Vasco relata perrengue após passar a madrugada toda fazendo sexo
A modelo Bia Fernandes, que é musa do Vasco, relatou os perrengues que já enfrentou no passado após passar a madrugada fazendo sexo. Segundo ela, essa compulsão sexual acabou afetando negativamente sua qualidade de sono.
A morena admitiu que costumava se envolver em relações sexuais intensas que duravam mais de 4 horas seguidas. “Transava com um ex meu todos os dias, mas ele trabalhava e eu também, além de ser mãe. Então, só tinha tempo durante a madrugada. Mas ficávamos transando muitas horas, no mínimo 2 horas e meia, mas chegava a 4 horas. Por conta disso, chegava a dormir só 3 horas por dia. Só dormia bem nos fins de semana, porque podia fazer outras horas do dia”, revelou.
Bia disse que não se sentia bem quando ficava sem dormir direito. “Ficava irritada, com dor de cabeça e indisposta. Mas mesmo assim tinha pique para outra madrugada de amor. Por isso, acho que era vício, porque o que meu corpo precisava era de descanso”, acrescentou.
A musa do Vasco, que atualmente está solteira, garantiu que o desejo sexual diminuiu. “Tenho pegado pesado nos treinos para esquecer isso. Não estou namorando ninguém e é difícil encontrar homem que aguente meu ritmo”, declarou Bia.
