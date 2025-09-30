Musa do Vasco da Gama coloca bumbum para jogo usando fio-dental no limite
Em dia de partida do Vasco da Gama contra o Corinthians, a musa do time carioca, Greici Anne, também resolveu colocar algo para jogo em seu Instagram. Na ocasião, ela mostrou seu bumbum avantajado em uma foto onde aparece usando um biquíni fio-dental no limite.
O clique foi compartilhado por um perfil de torcidas e repostado pela Musa do Vasco em seus Stories. Na imagem, a morena surge de costas, admirando o mar e com os cabelos ao vento.
No Instagram, onde possui mais de 14 mil seguidores, a bela representante do Vasco está sempre arrasando nas fotos e recebendo muitos elogios dos fãs. “Musa perfeita e belíssima”, “Maravilhosa” e “Linda demais”, são alguns exemplos de reações.
Título de Musa do Vasco da Gama
Quando recebeu o título de Musa do Vasco da Gama, Greici Anne fez questão de celebrar o momento em suas redes sociais. “Quero agradecer a todos que de alguma forma torceram por mim, ao imenso carinho que recebi de todos, aos recebidos que me enviaram,… obrigada mesmo… #soumusa #vascodagama #vascainas Agradeço também aos organizadores desse concurso”, escreveu a morena.
