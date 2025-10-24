Atlético-MG x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Atlético-MG busca reação após três jogos sem vitória; Ceará tenta retomar boa fase após derrota para o Botafogo e está em 13º no Brasileirão.
Atlético-MG e Ceará se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada na Arena MRV.
Como chegam as equipes?
O Atlético-MG vem de três jogos sem vitória, mas empatou por 1 a 1 com o Independiente del Valle na Sul-Americana. No Brasileirão, ocupa a 15ª posição, a dois pontos do Z4, após perder para o Corinthians e empatar com o Cruzeiro.
O Ceará, que já brigou pelas primeiras posições, tenta retomar a boa fase. Na última rodada perdeu por 2 a 0 para o Botafogo e agora está em 13º lugar, com 35 pontos.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Atlético-MG x Ceará terá transmissão do ao vivo do Premiere.
Ficha de jogo
- Data: 26/10/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena MRV (Belo Horizonte)
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Alonso, V. Hugo, Tressoldi; Saravia, Igor Gomes, Alan Franco, Arana; Biel, Huk, Rony. Técnico: Jorge Sampaoli
Ceará
Bruno; Fabiano, Marllon, Machado, M. Bahia; Richardson, Zanocelo, Mugni; Galeano, Fernandinho, Pedro Raul. Técnico: Léo Condé