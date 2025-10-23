Novorizontino x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Novorizontino busca voltar ao G4 da Série B e confia na força em casa, enquanto o Botafogo-SP tenta reagir fora para escapar do Z-4.
Novorizontino e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (24), em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).
Como chegam as equipes?
O Tigre do Vale chega pressionado para voltar ao G4 da Série B.
Com 54 pontos e na 5ª colocação, o time paulista tem o mesmo número de pontos de Remo, Criciúma e Chapecoense, e aposta na força dentro de casa, é o 4º melhor mandante da competição, com nove vitórias em 16 jogos.
A equipe do Pantera, por sua vez, vive momento delicado. Em 18º lugar com 34 pontos, o time de Ribeirão Preto tenta reagir para sair da zona de rebaixamento.
O desafio fora de casa, no entanto, é grande: a equipe tem apenas três vitórias como visitante, figurando entre as piores campanhas longe de seus domínios.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Novorizontino e Botafogo-SP terá transmissão do Disney+.
Ficha técnica
- Data: 24/10/2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
- Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro
- Rodada: 34ª
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Novorizontino
Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Fábio Matheus e Matheus Frizzo; Waguininho, Robson e Bruno José. Técnico: Enderson Moreira.
Botafogo-SP
Victor Souza; Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Wesley Dias, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Gabriel Barros, Léo Gamalho e Jefferson Nem. Técnico: Ivan Izzo.