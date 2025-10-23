Novorizontino x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Novorizontino busca voltar ao G4 da Série B e confia na força em casa, enquanto o Botafogo-SP tenta reagir fora para escapar do Z-4.

Novorizontino e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (24), em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Como chegam as equipes?

O Tigre do Vale chega pressionado para voltar ao G4 da Série B.

Com 54 pontos e na 5ª colocação, o time paulista tem o mesmo número de pontos de Remo, Criciúma e Chapecoense, e aposta na força dentro de casa, é o 4º melhor mandante da competição, com nove vitórias em 16 jogos.

A equipe do Pantera, por sua vez, vive momento delicado. Em 18º lugar com 34 pontos, o time de Ribeirão Preto tenta reagir para sair da zona de rebaixamento.

O desafio fora de casa, no entanto, é grande: a equipe tem apenas três vitórias como visitante, figurando entre as piores campanhas longe de seus domínios.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Novorizontino e Botafogo-SP terá transmissão do Disney+.

Ficha técnica

Data: 24/10/2025

24/10/2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Torneio: Série B do Campeonato Brasileiro

Série B do Campeonato Brasileiro Rodada: 34ª

34ª Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Novorizontino

Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Fábio Matheus e Matheus Frizzo; Waguininho, Robson e Bruno José. Técnico: Enderson Moreira.

Botafogo-SP

Victor Souza; Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Wesley Dias, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Gabriel Barros, Léo Gamalho e Jefferson Nem. Técnico: Ivan Izzo.