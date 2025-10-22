Transmissão de Bahia x Internacional ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Tricolor vive ótima fase e quer seguir firme no G-6, enquanto o Inter busca embalar fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento.
Bahia e Internacional medem forças às 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
O Bahia chega animado para o duelo após golear o Grêmio por 4 a 0 na última rodada.
Com 46 pontos e na sexta posição, o time tricolor quer manter o ótimo aproveitamento em casa, que é de 78,5%, o melhor da Série A, para tentar alcançar o quinto lugar do Botafogo e se aproximar do Mirassol, quarto colocado.
O Internacional, por sua vez, se recuperou da derrota no meio de semana ao vencer o Sport por 2 a 0 no último domingo, no Beira-Rio.
Com 35 pontos e na 14ª posição, o Colorado busca se distanciar da zona de rebaixamento e melhorar seu desempenho fora de casa.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto desta quarta-feira não contará com transmissão gratuita ao vivo ou online. A única opção para acompanhar a partida pela internet será o Globoplay.
O jogo também poderá ser assistido pelo Premiere (pay-per-view).
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha técnica
- Data e horário: quarta-feira, 19h (horário de Brasília)
- Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- Competição: Jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Transmissão: Premiere (pay-per-view).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Bahia
Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi [Luciano Juba]; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago [Sanabria] e Willian José.
Internacional
Ivan; Alan Benítez, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho e Borré.