Onde assistir | Notícia

Transmissão de Bahia x Internacional ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

O Tricolor vive ótima fase e quer seguir firme no G-6, enquanto o Inter busca embalar fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/10/2025 às 17:20
Em jogo atrasado da 14ª rodada, Bahia e Internacional se enfrentam na Fonte Nova
Em jogo atrasado da 14ª rodada, Bahia e Internacional se enfrentam na Fonte Nova - (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Bahia e Internacional medem forças às 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Bahia chega animado para o duelo após golear o Grêmio por 4 a 0 na última rodada.

Com 46 pontos e na sexta posição, o time tricolor quer manter o ótimo aproveitamento em casa, que é de 78,5%, o melhor da Série A, para tentar alcançar o quinto lugar do Botafogo e se aproximar do Mirassol, quarto colocado.

O Internacional, por sua vez, se recuperou da derrota no meio de semana ao vencer o Sport por 2 a 0 no último domingo, no Beira-Rio.

Com 35 pontos e na 14ª posição, o Colorado busca se distanciar da zona de rebaixamento e melhorar seu desempenho fora de casa.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto desta quarta-feira não contará com transmissão gratuita ao vivo ou online. A única opção para acompanhar a partida pela internet será o Globoplay.

O jogo também poderá ser assistido pelo Premiere (pay-per-view).

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha técnica

  • Data e horário: quarta-feira, 19h (horário de Brasília)
  • Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Competição: Jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Bahia

Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi [Luciano Juba]; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Tiago [Sanabria] e Willian José.

Internacional

Ivan; Alan Benítez, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho e Borré.

Leia também

