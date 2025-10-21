fechar
Suzano x São José pela Superliga Masculina: confira o horário e onde assistir ao vivo

Suzano chega embalado após boa campanha na última Superliga e vice no Paulista. São José busca recuperação após temporada abaixo do esperado.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/10/2025 às 14:41
Imagem dos jogadores do Suzano Vôlei reunidos na Superliga
Imagem dos jogadores do Suzano Vôlei reunidos na Superliga - Suzano Vôlei / CBV

Suzano e Vôlei São José se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h, pela primeira rodada da Superliga Masculina de vôlei. O jogo será realizado na Arena Suzano, na Grande São Paulo.

Como chegam as equipes?

O Suzano chega motivado após uma temporada de destaque, em que superou expectativas ao eliminar o Minas nas quartas de final da última Superliga e terminar em quarto lugar.

Na atual temporada, manteve o bom desempenho e foi vice-campeão paulista, mostrando evolução e competitividade para a nova edição do torneio.

O Vôlei São José vem de uma temporada abaixo do esperado. Após perder o patrocínio da Farma Conde, o time caiu de rendimento e não avançou às quartas de final, terminando em nono lugar na última Superliga.

Mesmo assim, a equipe carrega um histórico recente positivo, com duas quartas de final e uma semifinal nas três temporadas anteriores, além de ter sido semifinalista do Sul-Americano e campeão da Supercopa em 2023.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta quarta-feira (22), entre Suzano e São José contará com transmissão do SporTV2 e VBTV (streaming por assinatura)

Ficha de jogo

  • Data e hora: quarta-feira (22/10), às 21h (Horário de Brasília)
  • Local: Arena Suzano, Suzano (SP)
  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 (1ª rodada)
  • Transmissão ao vivo: SporTV2 e VBTV (streaming por assinatura)

