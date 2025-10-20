Fluminense x Maringá Vôlei na Superliga Feminina: haverá transmissão ao vivo? Confira
A equipe do Fluminense chega reforçado e confiante após grande campanha, enquanto o Maringá tenta repetir o bom desempenho dos últimos playoffs.
O Fluminense estreará na Superliga Feminina 2025/26 nesta segunda-feira (20/10) contra o Sancor Seguros Vôlei Maringá, às 18h30 (horário de Brasília), no Clube Hebraica.
Como chegam as equipes
O Fluminense estreia na Superliga Feminina após ser vice-campeão do Campeonato Carioca, perdendo para o Flamengo por 3 a 2.
A equipe ainda pode ter o desfalque de Amanda Campos, que se recupera de um acidente na final. Na temporada passada, o Tricolor terminou quarto na fase de classificação e caiu nas quartas de final para o Sesi Bauru.
O time conta com nomes experientes como Ariane, Fabíola e Amanda, além de Lara, Lays, Valdez e Marcelle.
O Maringá vem de vitória por 3 a 0 sobre o Irati no Campeonato Paranaense e precisará conciliar calendário entre duas competições. Na última Superliga, terminou em oitavo lugar e foi eliminado pelo Praia Clube.
O time aposta em jogadoras como Bruninha Costa, Jaqueline Schmitz e Lohayne Endres para melhorar a campanha.
Haverá transmissão ao vivo?
O confronto entre Fluminense e Maringá, que será realizado na noite desta segunda-feira (20), não terá transmissão ao vivo.
Os torcedores poderão acompanhar apenas o placar e os resultados da partida pela internet.
Ficha de jogo
- Jogo: Fluminense x Sancor Seguros Vôlei Maringá
- Rodada: Estreia da Superliga Feminina 2025/26
- Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Clube Hebraica, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Sem transmissão ao vivo