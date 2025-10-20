fechar
Volei |

Fluminense x Maringá Vôlei na Superliga Feminina: haverá transmissão ao vivo? Confira

A equipe do Fluminense chega reforçado e confiante após grande campanha, enquanto o Maringá tenta repetir o bom desempenho dos últimos playoffs.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/10/2025 às 17:51
Maringá na SuperLiga Feminina de Vôlei
Maringá na SuperLiga Feminina de Vôlei - Divulgação

O Fluminense estreará na Superliga Feminina 2025/26 nesta segunda-feira (20/10) contra o Sancor Seguros Vôlei Maringá, às 18h30 (horário de Brasília), no Clube Hebraica.

Como chegam as equipes

O Fluminense estreia na Superliga Feminina após ser vice-campeão do Campeonato Carioca, perdendo para o Flamengo por 3 a 2.

A equipe ainda pode ter o desfalque de Amanda Campos, que se recupera de um acidente na final. Na temporada passada, o Tricolor terminou quarto na fase de classificação e caiu nas quartas de final para o Sesi Bauru.

O time conta com nomes experientes como Ariane, Fabíola e Amanda, além de Lara, Lays, Valdez e Marcelle.

O Maringá vem de vitória por 3 a 0 sobre o Irati no Campeonato Paranaense e precisará conciliar calendário entre duas competições. Na última Superliga, terminou em oitavo lugar e foi eliminado pelo Praia Clube.

O time aposta em jogadoras como Bruninha Costa, Jaqueline Schmitz e Lohayne Endres para melhorar a campanha.

Haverá transmissão ao vivo?

O confronto entre Fluminense e Maringá, que será realizado na noite desta segunda-feira (20), não terá transmissão ao vivo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os torcedores poderão acompanhar apenas o placar e os resultados da partida pela internet.

Leia Também

Ficha de jogo

  • Jogo: Fluminense x Sancor Seguros Vôlei Maringá
  • Rodada: Estreia da Superliga Feminina 2025/26
  • Data: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Clube Hebraica, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Sem transmissão ao vivo

Leia também

Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e onde assistir
Brasileirão

Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e onde assistir
Minas x Mackenzie na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário
Vôlei

Minas x Mackenzie na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

Compartilhe

Tags