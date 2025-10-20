Fluminense x Maringá Vôlei na Superliga Feminina: haverá transmissão ao vivo? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe do Fluminense chega reforçado e confiante após grande campanha, enquanto o Maringá tenta repetir o bom desempenho dos últimos playoffs.

O Fluminense estreará na Superliga Feminina 2025/26 nesta segunda-feira (20/10) contra o Sancor Seguros Vôlei Maringá, às 18h30 (horário de Brasília), no Clube Hebraica.

Como chegam as equipes

O Fluminense estreia na Superliga Feminina após ser vice-campeão do Campeonato Carioca, perdendo para o Flamengo por 3 a 2.

A equipe ainda pode ter o desfalque de Amanda Campos, que se recupera de um acidente na final. Na temporada passada, o Tricolor terminou quarto na fase de classificação e caiu nas quartas de final para o Sesi Bauru.

O time conta com nomes experientes como Ariane, Fabíola e Amanda, além de Lara, Lays, Valdez e Marcelle.

O Maringá vem de vitória por 3 a 0 sobre o Irati no Campeonato Paranaense e precisará conciliar calendário entre duas competições. Na última Superliga, terminou em oitavo lugar e foi eliminado pelo Praia Clube.

O time aposta em jogadoras como Bruninha Costa, Jaqueline Schmitz e Lohayne Endres para melhorar a campanha.

Haverá transmissão ao vivo?

O confronto entre Fluminense e Maringá, que será realizado na noite desta segunda-feira (20), não terá transmissão ao vivo.

Os torcedores poderão acompanhar apenas o placar e os resultados da partida pela internet.

Ficha de jogo