fechar
Onde assistir | Notícia

Bayern de Munique x Club Brugge: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bayern chega invicto e líder da Champions, enquanto o Club Brugge busca vitória para subir na tabela após bons resultados no Campeonato Belga.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/10/2025 às 16:34
Jogadores do Bayern de Munique
Jogadores do Bayern de Munique - Reprodução/ Bayern de Munique

Bayern de Munique e Club Brugge entram em campo nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada na Allianz Arena, em Munique.

Como chegam as equipes?

O Bayern de Munique chega em ótima fase, com 100% de aproveitamento na temporada e líder da fase de grupos da Champions League.

O Club Brugge também vem de bons resultados no Campeonato Belga, mas busca a vitória sobre o Bayern para subir na classificação da Champions.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Bayern de Munique x Club Brugge contará com transmissão ao vivo da HBO Max (streaming).

Ficha de jogo

  • Data: 22/10/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Allianz Arena (Munique)
  • Onde assistir: HBO Max

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Bayern de Munique

Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic, Olise, Díaz, Jackson; Kane. Técnico: Vincent Kompany

Club Brugge

Jackers, Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tzolis, Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen

Leia também

Suzano x São José pela Superliga Masculina: confira o horário e onde assistir ao vivo
Vôlei Masculino

Suzano x São José pela Superliga Masculina: confira o horário e onde assistir ao vivo
Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e onde assistir
Brasileirão

Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e onde assistir

Compartilhe

Tags