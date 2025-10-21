Bayern de Munique x Club Brugge: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Bayern chega invicto e líder da Champions, enquanto o Club Brugge busca vitória para subir na tabela após bons resultados no Campeonato Belga.
Bayern de Munique e Club Brugge entram em campo nesta quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada na Allianz Arena, em Munique.
Como chegam as equipes?
O Bayern de Munique chega em ótima fase, com 100% de aproveitamento na temporada e líder da fase de grupos da Champions League.
O Club Brugge também vem de bons resultados no Campeonato Belga, mas busca a vitória sobre o Bayern para subir na classificação da Champions.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Bayern de Munique x Club Brugge contará com transmissão ao vivo da HBO Max (streaming).
Ficha de jogo
- Data: 22/10/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Arena (Munique)
- Onde assistir: HBO Max
Prováveis escalações
Bayern de Munique
Neuer, Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic, Olise, Díaz, Jackson; Kane. Técnico: Vincent Kompany
Club Brugge
Jackers, Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tzolis, Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen