Cuiabá x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão Azul venceu suas cinco últimas partidas e vive grande fase na luta pelo acesso. Dourado ficou no empate na rodada anterior e se afastou do G-4

Cuiabá e Remo irão se enfrentar nesta sexta-feira (24), às 21h35 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 34ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Cuiabá ficou no empate na rodada anterior, diante do Botafogo-SP, pelo placar de 2 a 2, com dois gols marcados pelo atacante Carlos Alberto. O resultado fez com que o time se afastasse do G-4.

O Remo venceu suas cinco últimas partidas e busca a vitória para seguir firme na luta pelo acesso. O time paraense sonha em retornar à Série A, competição que o clube não disputa desde 1994.

Onde assistir Cuiabá x Remo ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

RedeTV (TV aberta)

ESPN (TV por assinatura)

SportyNet (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

Data e Horário: Sexta-feira (24/10) – 21h35 (Horário de Brasília)

Sexta-feira (24/10) – 21h35 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 34

Série B – Rodada 34 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) Onde Assistir: RedeTV, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Sander; Denilson, Max, Patrick de Lucca e David Miguel; Carlos Alberto e Juan Christian. Técnico: Eduardo Barros

Remo: Léo Lang; Marcelinho, Cristian Tassano, Reynaldo e Jorge; Pedro Castro, Caio Vinícius, Panagiotis Tachtsidis e Diego Hernández; Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira