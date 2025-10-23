Cuiabá x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Leão Azul venceu suas cinco últimas partidas e vive grande fase na luta pelo acesso. Dourado ficou no empate na rodada anterior e se afastou do G-4
Cuiabá e Remo irão se enfrentar nesta sexta-feira (24), às 21h35 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 34ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Cuiabá ficou no empate na rodada anterior, diante do Botafogo-SP, pelo placar de 2 a 2, com dois gols marcados pelo atacante Carlos Alberto. O resultado fez com que o time se afastasse do G-4.
O Remo venceu suas cinco últimas partidas e busca a vitória para seguir firme na luta pelo acesso. O time paraense sonha em retornar à Série A, competição que o clube não disputa desde 1994.
Onde assistir Cuiabá x Remo ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- RedeTV (TV aberta)
- ESPN (TV por assinatura)
- SportyNet (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Desimpedidos (Youtube)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (24/10) – 21h35 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 34
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
- Onde Assistir: RedeTV, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos
Prováveis Escalações
Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Sander; Denilson, Max, Patrick de Lucca e David Miguel; Carlos Alberto e Juan Christian. Técnico: Eduardo Barros
Remo: Léo Lang; Marcelinho, Cristian Tassano, Reynaldo e Jorge; Pedro Castro, Caio Vinícius, Panagiotis Tachtsidis e Diego Hernández; Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira