Cuiabá x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leão Azul venceu suas cinco últimas partidas e vive grande fase na luta pelo acesso. Dourado ficou no empate na rodada anterior e se afastou do G-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/10/2025 às 11:52
Jogadores do Remo comemoram gol
Jogadores do Remo comemoram gol - Reprodução/ Remo

Cuiabá e Remo irão se enfrentar nesta sexta-feira (24), às 21h35 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 34ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Cuiabá ficou no empate na rodada anterior, diante do Botafogo-SP, pelo placar de 2 a 2, com dois gols marcados pelo atacante Carlos Alberto. O resultado fez com que o time se afastasse do G-4.

O Remo venceu suas cinco últimas partidas e busca a vitória para seguir firme na luta pelo acesso. O time paraense sonha em retornar à Série A, competição que o clube não disputa desde 1994.

Onde assistir Cuiabá x Remo ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • SportyNet (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (24/10) – 21h35 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 34
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde Assistir: RedeTV, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Sander; Denilson, Max, Patrick de Lucca e David Miguel; Carlos Alberto e Juan Christian. Técnico: Eduardo Barros

Remo: Léo Lang; Marcelinho, Cristian Tassano, Reynaldo e Jorge; Pedro Castro, Caio Vinícius, Panagiotis Tachtsidis e Diego Hernández; Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira

