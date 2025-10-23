fechar
Serie B |

Série B 2025: Chances de acesso atualizada para Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Remo

A equipe do Coxa lidera com 57 pontos, mantendo regularidade, enquanto a Chapecoense, com 54, segue firme na disputa pelo acesso à Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/10/2025 às 14:29
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo/CBF

A Série B 2025 entra na fase decisiva com a disputa pelo acesso pegando fogo. Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Remo vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.

O Coxa segue firme na liderança com 57 pontos, após empatar seu último jogo diante do Furacão e manter a regularidade na competição. A Chapecoense, com 54, vem logo atrás e segue firme na busca pelo acesso.

Criciúma e Remo completam o G-4, com o Tigre mostrando equilíbrio e o time de Belém engatando uma boa sequências nos últimos jogos, com 5 vitórias seguidas.

Na sequência, Novorizontino, Goiás, Athletico-PR, Cuiabá, Atlético-GO e CRB ainda sonham com uma vaga no G-4, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento esquenta com Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Paysandu tentando reagir.

Com poucas rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram retiradas do site Chance de Gol e estão sujeitas a alterações a cada rodada. Última atualização feita no dia 23 de outubro, às 14h.

  1. Coritiba — 95,2%
  2. Chapecoense — 78,9%
  3. Criciúma — 72,6%
  4. Remo — 37,4%
  5. Grêmio Novorizontino — 64,4%
  6. Goiás — 14,6%
  7. Athletico PR — 21,5%
  8. Cuiabá — 11,6%
  9. CRB — 2,5%
  10. Atlético-GO — 1,0%
  11. Avaí — 0,2%

Classificação da Série B 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Coritiba 57 33 16 9 8 34 21 13
Chapecoense 54 33 16 6 11 47 32 15
Criciúma 54 33 15 9 9 43 30 13
Remo 54 33 14 12 7 42 32 10
Novorizontino 54 33 14 12 7 36 27 9
Goiás 52 33 14 10 9 37 32 5
Athletico-PR 50 33 14 8 11 45 42 3
Cuiabá 50 33 13 11 9 40 37 3
CRB 48 33 14 6 13 39 34 5
10º Atlético-GO 48 33 12 12 9 36 33 3
11º Avaí 45 33 11 12 10 41 35 6
12º Vila Nova 43 33 11 10 12 32 34 -2
13º Operário 42 33 11 9 13 34 37 -3
14º América-MG 38 33 10 8 15 35 40 -5
15º Ferroviária 38 33 8 14 11 38 44 -6
16º Athletic 37 33 10 7 16 38 47 -9
17º Volta Redonda 34 33 8 10 15 23 36 -13
18º Botafogo-SP 34 33 8 10 15 29 49 -20
19º Amazonas 32 33 7 11 15 33 48 -15
20º Paysandu 27 33 5 12 16 30 42 -12

Confira a agenda de jogos da 34ª rodada

Sexta-feira (24/10)

  • Novorizontino x Botafogo-SP (19h)
  • Cuiabá x Remo (21h35)

Sábado (25/10)

  • Volta Redonda x Coritiba (16h)
  • Athletic x América-MG (16h)
  • Paysandu x Avaí (18h30)
  • Criciúma x Goiás (20h30)

Leia Também

Domingo (26/10)

  • CRB x Atlético-GO (16h)
  • Vila Nova x Ferroviária (18h30)

Segunda-feira (27/10)

  • Chapecoense x Operário (19h)
  • Athletico-PR x Amazonas (21h30)

