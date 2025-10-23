Série B 2025: Chances de acesso atualizada para Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Remo
A equipe do Coxa lidera com 57 pontos, mantendo regularidade, enquanto a Chapecoense, com 54, segue firme na disputa pelo acesso à Série B.
A Série B 2025 entra na fase decisiva com a disputa pelo acesso pegando fogo. Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Remo vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.
O Coxa segue firme na liderança com 57 pontos, após empatar seu último jogo diante do Furacão e manter a regularidade na competição. A Chapecoense, com 54, vem logo atrás e segue firme na busca pelo acesso.
Criciúma e Remo completam o G-4, com o Tigre mostrando equilíbrio e o time de Belém engatando uma boa sequências nos últimos jogos, com 5 vitórias seguidas.
Na sequência, Novorizontino, Goiás, Athletico-PR, Cuiabá, Atlético-GO e CRB ainda sonham com uma vaga no G-4, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento esquenta com Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Paysandu tentando reagir.
Com poucas rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.
Chance de acesso para a Série A 2026
As informações foram retiradas do site Chance de Gol e estão sujeitas a alterações a cada rodada. Última atualização feita no dia 23 de outubro, às 14h.
- Coritiba — 95,2%
- Chapecoense — 78,9%
- Criciúma — 72,6%
- Remo — 37,4%
- Grêmio Novorizontino — 64,4%
- Goiás — 14,6%
- Athletico PR — 21,5%
- Cuiabá — 11,6%
- CRB — 2,5%
- Atlético-GO — 1,0%
- Avaí — 0,2%
Classificação da Série B 2025
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1º
|Coritiba
|57
|33
|16
|9
|8
|34
|21
|13
|2º
|Chapecoense
|54
|33
|16
|6
|11
|47
|32
|15
|3º
|Criciúma
|54
|33
|15
|9
|9
|43
|30
|13
|4º
|Remo
|54
|33
|14
|12
|7
|42
|32
|10
|5º
|Novorizontino
|54
|33
|14
|12
|7
|36
|27
|9
|6º
|Goiás
|52
|33
|14
|10
|9
|37
|32
|5
|7º
|Athletico-PR
|50
|33
|14
|8
|11
|45
|42
|3
|8º
|Cuiabá
|50
|33
|13
|11
|9
|40
|37
|3
|9º
|CRB
|48
|33
|14
|6
|13
|39
|34
|5
|10º
|Atlético-GO
|48
|33
|12
|12
|9
|36
|33
|3
|11º
|Avaí
|45
|33
|11
|12
|10
|41
|35
|6
|12º
|Vila Nova
|43
|33
|11
|10
|12
|32
|34
|-2
|13º
|Operário
|42
|33
|11
|9
|13
|34
|37
|-3
|14º
|América-MG
|38
|33
|10
|8
|15
|35
|40
|-5
|15º
|Ferroviária
|38
|33
|8
|14
|11
|38
|44
|-6
|16º
|Athletic
|37
|33
|10
|7
|16
|38
|47
|-9
|17º
|Volta Redonda
|34
|33
|8
|10
|15
|23
|36
|-13
|18º
|Botafogo-SP
|34
|33
|8
|10
|15
|29
|49
|-20
|19º
|Amazonas
|32
|33
|7
|11
|15
|33
|48
|-15
|20º
|Paysandu
|27
|33
|5
|12
|16
|30
|42
|-12
Confira a agenda de jogos da 34ª rodada
Sexta-feira (24/10)
- Novorizontino x Botafogo-SP (19h)
- Cuiabá x Remo (21h35)
Sábado (25/10)
- Volta Redonda x Coritiba (16h)
- Athletic x América-MG (16h)
- Paysandu x Avaí (18h30)
- Criciúma x Goiás (20h30)
Domingo (26/10)
- CRB x Atlético-GO (16h)
- Vila Nova x Ferroviária (18h30)
Segunda-feira (27/10)
- Chapecoense x Operário (19h)
- Athletico-PR x Amazonas (21h30)