Classificação da Série B atualizada: Confira briga pelo G4 após jogos da 33ª rodada
Confira como anda a disputa pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro 2025; Equipes como Coritiba, Criciúma e Remo estão na disputa
A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 segue equilibrada após a continuidade da 33ª rodada. Mesmo com jogos ainda por acontecer neste sábado (18) e domingo (19), a classificação aponta um cenário de disputa intensa tanto pelo acesso quanto contra o rebaixamento.
O Coritiba mantém a liderança com 56 pontos, mas vê a diferença diminuir após a vitória do Remo sobre o Athletic por 3x1 e o empate do Criciúma diante do Avaí por 1x1. O Novorizontino, que empatou com o Vila Nova, também alcançou 54 pontos, deixando o G-4 completamente nivelado. Lembrando que o Coxa ainda tem um jogo a menos, o clássico contra o Athletico-PR, disputado ainda neste domingo.
Logo abaixo, o Goiás (52) e a Chapecoense (51) ainda sonham em entrar no grupo de acesso, enquanto Athletico-PR (49) e Cuiabá (49) seguem na perseguição.
Jogos ainda a serem disputados
A rodada segue neste sábado (18) com dois confrontos diretos na parte de cima da tabela:
- Coritiba x Athletico-PR, às 18h30, no Couto Pereira;
- Botafogo-SP x Cuiabá, às 18h30, no estádio Santa Cruz;
- Goiás x Chapecoense, às 20h30, na Serrinha.
A rodada será encerrada neste domingo (19), às 19h30, com Ferroviária x Paysandu, em Araraquara.
Situação na parte de baixo
Na briga contra o rebaixamento, o cenário é dramático. Volta Redonda (34), Botafogo-SP (33), Amazonas (32) e Paysandu (26) formam o Z-4, com poucas rodadas para o fim. O Amazonas perdeu para o Vila Nova, enquanto o Operário venceu o Volta Redonda por 2x1, resultado que complicou ainda mais a situação do time carioca.
Classificação da Série B 2025
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Coritiba
|56
|32
|16
|8
|8
|34
|21
|+13
|Criciúma
|54
|33
|15
|9
|9
|43
|30
|+13
|Remo
|54
|33
|14
|12
|7
|42
|32
|+10
|Novorizontino
|54
|33
|14
|12
|7
|36
|27
|+9
|Goiás
|52
|32
|14
|10
|8
|36
|29
|+7
|Chapecoense
|51
|32
|15
|6
|11
|44
|31
|+13
|Athletico-PR
|49
|32
|14
|7
|11
|45
|42
|+3
|Cuiabá
|49
|32
|13
|10
|9
|38
|35
|+3
|CRB
|48
|33
|14
|6
|13
|39
|34
|+5
|Atlético-GO
|48
|33
|12
|9
|12
|36
|33
|+3
|Avaí
|45
|33
|11
|12
|10
|41
|35
|+6
|Vila Nova
|43
|33
|11
|10
|12
|32
|34
|-2
|Operário
|42
|33
|11
|9
|13
|34
|37
|-3
|América-MG
|38
|33
|10
|8
|15
|35
|40
|-5
|Athletic
|37
|33
|10
|7
|16
|35
|44
|-9
|Ferroviária
|37
|32
|8
|13
|11
|36
|42
|-6
|Volta Redonda
|34
|33
|8
|10
|15
|23
|36
|-13
|Botafogo SP
|33
|32
|8
|9
|15
|27
|47
|-20
|Amazonas FC
|32
|33
|7
|11
|15
|33
|48
|-15
|Paysandu
|26
|33
|5
|11
|17
|28
|40
|-12