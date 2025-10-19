Classificação da Série B atualizada: Confira briga pelo G4 após jogos da 33ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira como anda a disputa pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro 2025; Equipes como Coritiba, Criciúma e Remo estão na disputa

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 segue equilibrada após a continuidade da 33ª rodada. Mesmo com jogos ainda por acontecer neste sábado (18) e domingo (19), a classificação aponta um cenário de disputa intensa tanto pelo acesso quanto contra o rebaixamento.

O Coritiba mantém a liderança com 56 pontos, mas vê a diferença diminuir após a vitória do Remo sobre o Athletic por 3x1 e o empate do Criciúma diante do Avaí por 1x1. O Novorizontino, que empatou com o Vila Nova, também alcançou 54 pontos, deixando o G-4 completamente nivelado. Lembrando que o Coxa ainda tem um jogo a menos, o clássico contra o Athletico-PR, disputado ainda neste domingo.

Logo abaixo, o Goiás (52) e a Chapecoense (51) ainda sonham em entrar no grupo de acesso, enquanto Athletico-PR (49) e Cuiabá (49) seguem na perseguição.

Jogos ainda a serem disputados

A rodada segue neste sábado (18) com dois confrontos diretos na parte de cima da tabela:

Coritiba x Athletico-PR, às 18h30, no Couto Pereira;

Botafogo-SP x Cuiabá, às 18h30, no estádio Santa Cruz;

Goiás x Chapecoense, às 20h30, na Serrinha.

A rodada será encerrada neste domingo (19), às 19h30, com Ferroviária x Paysandu, em Araraquara.

Situação na parte de baixo

Na briga contra o rebaixamento, o cenário é dramático. Volta Redonda (34), Botafogo-SP (33), Amazonas (32) e Paysandu (26) formam o Z-4, com poucas rodadas para o fim. O Amazonas perdeu para o Vila Nova, enquanto o Operário venceu o Volta Redonda por 2x1, resultado que complicou ainda mais a situação do time carioca.

Classificação da Série B 2025