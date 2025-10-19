fechar
Serie B | Notícia

Classificação da Série B atualizada: Confira briga pelo G4 após jogos da 33ª rodada

Confira como anda a disputa pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro 2025; Equipes como Coritiba, Criciúma e Remo estão na disputa

Por Thiago Wagner Publicado em 19/10/2025 às 18:42
Imagem de jogo do Coritiba
Imagem de jogo do Coritiba - Gabriel Thá | Coritiba

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 segue equilibrada após a continuidade da 33ª rodada. Mesmo com jogos ainda por acontecer neste sábado (18) e domingo (19), a classificação aponta um cenário de disputa intensa tanto pelo acesso quanto contra o rebaixamento.

O Coritiba mantém a liderança com 56 pontos, mas vê a diferença diminuir após a vitória do Remo sobre o Athletic por 3x1 e o empate do Criciúma diante do Avaí por 1x1. O Novorizontino, que empatou com o Vila Nova, também alcançou 54 pontos, deixando o G-4 completamente nivelado. Lembrando que o Coxa ainda tem um jogo a menos, o clássico contra o Athletico-PR, disputado ainda neste domingo.

Logo abaixo, o Goiás (52) e a Chapecoense (51) ainda sonham em entrar no grupo de acesso, enquanto Athletico-PR (49) e Cuiabá (49) seguem na perseguição.

Jogos ainda a serem disputados

A rodada segue neste sábado (18) com dois confrontos diretos na parte de cima da tabela:

  • Coritiba x Athletico-PR, às 18h30, no Couto Pereira;
  • Botafogo-SP x Cuiabá, às 18h30, no estádio Santa Cruz;
  • Goiás x Chapecoense, às 20h30, na Serrinha.

A rodada será encerrada neste domingo (19), às 19h30, com Ferroviária x Paysandu, em Araraquara.

Situação na parte de baixo

Na briga contra o rebaixamento, o cenário é dramático. Volta Redonda (34), Botafogo-SP (33), Amazonas (32) e Paysandu (26) formam o Z-4, com poucas rodadas para o fim. O Amazonas perdeu para o Vila Nova, enquanto o Operário venceu o Volta Redonda por 2x1, resultado que complicou ainda mais a situação do time carioca.

Classificação da Série B 2025

Clube P J V E D GP GC SG
Coritiba 56 32 16 8 8 34 21 +13
Criciúma 54 33 15 9 9 43 30 +13
Remo 54 33 14 12 7 42 32 +10
Novorizontino 54 33 14 12 7 36 27 +9
Goiás 52 32 14 10 8 36 29 +7
Chapecoense 51 32 15 6 11 44 31 +13
Athletico-PR 49 32 14 7 11 45 42 +3
Cuiabá 49 32 13 10 9 38 35 +3
CRB 48 33 14 6 13 39 34 +5
Atlético-GO 48 33 12 9 12 36 33 +3
Avaí 45 33 11 12 10 41 35 +6
Vila Nova 43 33 11 10 12 32 34 -2
Operário 42 33 11 9 13 34 37 -3
América-MG 38 33 10 8 15 35 40 -5
Athletic 37 33 10 7 16 35 44 -9
Ferroviária 37 32 8 13 11 36 42 -6
Volta Redonda 34 33 8 10 15 23 36 -13
Botafogo SP 33 32 8 9 15 27 47 -20
Amazonas FC 32 33 7 11 15 33 48 -15
Paysandu 26 33 5 11 17 28 40 -12

