Sport: Daniel Paulista já tem decisão tomada sobre 2026, mas deixa futuro em aberto

Técnico rubro-negro afirmou que comunicará a diretoria antes de tornar pública sua decisão e garantiu que cumpre contrato até o fim do ano

Após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste sábado (30), na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série A, Daniel Paulista falou sobre seu futuro no Sport. O Leão segue na lanterna com 17 pontos e praticamente rebaixado.

“Olha, foi uma boa pergunta. Eu passei esses dias refletindo muito sobre tudo que tem acontecido, não só com relação ao clube, mas também com relação à minha própria carreira como profissional, e acho que isso também tem que ser levado muito em consideração. Eu tenho uma decisão tomada com relação a 2026, com relação ao gerenciamento da minha carreira. Hoje eu não vou expor isso aqui porque ainda não expus para a nossa diretoria. Pretendo fazer isso, talvez amanhã ou na reapresentação, mostrar o meu ponto de vista com relação à continuidade em 2026, e eu vou fazer isso primeiro para depois externar isso publicamente”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de encerrar o vínculo antes do fim da temporada, o treinador reforçou que seguirá no cargo neste momento: “Eu tenho um contrato até o final do ano, isso é fato, e ele está sendo cumprido, e vamos continuar trabalhando, como eu disse, da melhor maneira, sempre lutando para que o Sport possa encontrar resultados diferentes do que ele vem encontrando.”

Sobre o jogo, Daniel apontou que a expulsão de Matheusinho foi decisiva para a derrota. “Infelizmente o lance da expulsão foi, na minha visão, determinante para como a partida acontecesse a partir de então, porque o lance foi logo aos 24 minutos do primeiro tempo. Até então eu enxergava o Sport bem no jogo, já tinha criado duas situações pelo menos para marcar e sair à frente do marcador. É aquele roteiro repetido, né? Mais uma vez, a gente tem que pontuar a dificuldade que hoje o futebol brasileiro passa de interferência externa, atrapalha a parte interna. O Matheusinho não está vendo o adversário e o VAR chama, interfere no andamento da partida e impacta diretamente o resultado final do jogo. Mais uma vez o Sport acaba sendo prejudicado.”

Ele ainda ponderou que o time falhou na volta para o segundo tempo, quando sofreu um gol logo no começo. “Aí veio o nosso grande erro na volta para o segundo tempo: tomar o segundo gol logo no início. Isso dificultou ainda mais toda a estratégia que havia sido programada no intervalo para o desenvolvimento do segundo tempo. Nós tivemos a bola para o empate, que acabamos também desperdiçando. Faltou efetividade nos momentos decisivos dentro do jogo e acho que nós pagamos muito caro por isso.”

Sport volta a campo no próximo sábado (1), contra o Flamengo, às 21h, no Rio de Janeiro.