Transmissão Racing x Flamengo ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pela semifinal da Libertadores 2025
O Rubro-negro tem a vantagem do empate para chegar na final da competição contra LDU ou Palmeiras, após ter ganho por 1 x 0 a partida de ida
Racing e Flamengo fazem nesta quarta-feira (29/10), a partir das 21h30 (horário de Brasília), o jogo de volta da semifinal da Libertadores 2025, no Estádio Presidente Perón, na Argentina.
Como ganhou a partida ida por 1 a 0, no Maracanã, o Mengão avança se empatar. Enquanto isso, do outro lado do chaveamento, LDU e Palmeiras jogam na quinta (30/10) no Allianz Parque.
Se perder pela mesma diferença, a vaga é decidida nos pênaltis. Caso vença pelo saldo de dois ou mais gols, garante a classificação direta para a decisão. Não há o critério do gol fora de casa.
O jogo único da final da competição está marcado para 29 de setembro, em Lima, no Peru. Por enquanto, no Estádio Monumental, mas pode mudar para Brasília pelas tensões políticas no país.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A premiação total pode chegar a US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão). O campeão garante a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026 e na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA.
Escalação do Racing: Cambeses; Gastón Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Bruno Zuculini; Almendra, Solari, Nardoni, Conechny; Maravilla Martínez. Técnico: Gustavo Costas.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Plata (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.
Transmissão Racing x Flamengo ao vivo online grátis
A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo, em televisão aberta, com retransmissão do sinal no streaming Globoplay e narração alternativa no YouTube da GeTV. Todas opções de graça.
- 1. Acesse a versão gratuita do Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login com sua conta da Globo.com ou através do seu e-mail e do Facebook
- 3. Busque por "Agora na TV" na aba de transmissões ao vivo e assista ao jogo.
Vídeo: resultado de Flamengo x Racing em tempo real
Quem quiser interessado, pode acompanhar o resultado em tempo real e com imagens no vídeo abaixo, novo canal gratuito do Grupo Globo, com a narração alternativa de Jorge Iggor.