Flamengo segura empate com Racing e garante vaga na final da Libertadores

Com o resultado, o time carioca é o primeiro finalista e aguarda o vencedor do duelo entre Palmeiras x LDU, que abriu 3x0 na partida de ida

O Flamengo se garantiu como o primeiro finalista da Libertadores ao segurar um empate em 0x0 contra o Racing, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, Argentina. Apesar da intensa pressão exercida pelos anfitriões, a insistência em bolas aéreas se mostrou ineficaz, limitando o perigo real ao gol brasileiro.

O clube carioca agora aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta. O duelo ocorre no Allianz Parque, com a equipe equatoriana em vantagem após vencer por 3 a 0 em Quito.

Esta será a quarta final de Libertadores do Flamengo nos últimos sete anos (o time foi campeão em 2019 e 2022, e vice em 2021). A grande decisão da competição está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima. Pelo Campeonato Brasileiro, onde ocupa a vice-liderança, o Flamengo retorna a campo no sábado (1º), jogando contra o Sport, no Maracanã.

O jogo

Mesmo com o início do jogo atrasado devido a fogos de artifício da torcida do Racing, criando uma atmosfera hostil, o Flamengo foi quem demonstrou mais iniciativa em campo.

Apesar da pressão argentina e de uma excelente defesa de Rossi, jogadores como Luiz Araújo, Carrascal e Arrascaeta foram os mais acionados pelo lado rubro-negro, incomodando a defesa do Racing, que por vezes se postava com uma linha de até seis atletas. O goleiro Cambeses foi testado e correspondeu bem.

Com a posse de bola, os donos da casa enfrentaram dificuldades na criação de jogadas. O lance de maior perigo na primeira etapa foi um cabeceio de Conechny, defendido por Rossi. Almendra ainda desperdiçou uma oportunidade em contra-ataque, finalizando por cima do travessão.

A tática argentina de cruzar a bola na área se manteve, apesar de sua notável ineficácia. Em uma das jogadas, houve uma reclamação de pênalti em bola que tocou o ombro de Varella, corretamente ignorada pelo árbitro chileno Piero Maza.

Após o intervalo, não só as escalações permaneceram as mesmas, mas o Racing manteve sua estratégia de lançamentos longos na área do Flamengo.

O jogo, que estava morno, ganhou intensidade com a expulsão de Plata. O jogador flamenguista reagiu com um tapa em Marcos Rojo, que tentava levantá-lo após uma dividida. Piero Maza revisou o lance com o VAR, mantendo o cartão vermelho. A expulsão forçou Filipe Luís a reorganizar a equipe defensivamente.

Em meio à pressão do Racing, Rojo, o mesmo atleta envolvido na expulsão de Plata, recebeu o cartão vermelho após uma dividida com Léo Ortiz. Os jogadores do Flamengo pediram uma cotovelada, mas Piero Maza consultou o VAR e reverteu a expulsão, constatando apenas um choque de cabeças.

Gustavo Costas arriscou e lançou o Racing ainda mais ao ataque. No entanto, a equipe demonstrou pouco repertório, limitando-se aos cruzamentos.

Em uma rara jogada diferente, Colombo chutou de fora da área após um escanteio, tirando tinta da trave. Vietto teve outra boa chance, dominando dentro da área, mas sua finalização foi defendida por Rossi. Novas investidas trouxeram sustos, mas o Flamengo conseguiu resistir até o apito final.