Palmeiras x LDU vai passar na TV Globo hoje (30/10)? Veja onde assistir ao vivo

Hoje é dia de Libertadores, com apenas um jogo programado para esta quinta-feira (30). Confira onde assistir ao vivo à partida da semifinal.

O Palmeiras recebe a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo confronto de volta da semifinal da Conmebol Libertadores.

A equipe do Verdão vive seu maior desafio da temporada, precisa reverter uma desvantagem inédita na semifinal da Libertadores 2025, após três jogos sem vencer (contra Flamengo, LDU e Cruzeiro).

Antes da má fase, o time de Abel Ferreira vinha em alta, com oito vitórias em nove partidas. O treinador convocou a torcida e aposta em uma “noite mágica” no Allianz Parque.

A LDU, comandada por Tiago Nunes, chega embalada por seis jogos de invencibilidade (cinco vitórias e um empate) e já eliminou Botafogo e São Paulo no mata-mata. A final da competição será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

O jogo será transmitido na Globo?

O confronto entre Palmeiras e LDU, válido pela volta das semifinais da Conmebol Libertadores 2025, não será transmitido pela TV Globo.

A partida terá transmissão exclusiva da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, plataforma oficial de streaming da competição.

Programação da Globo hoje (29)

04:00 – Hora Um

06:00 – Bom Dia (praça)

08:30 – Bom Dia Brasil

09:30 – Encontro com Patrícia Poeta

10:35 – Mais Você

11:45 – Jornal (praça)

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:45 – Edição Especial – Terra Nostra

15:35 – Sessão da Tarde – Uma Pitada de Sorte

16:55 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem

18:20 – Êta Mundo Melhor!

19:05 – Jornal (praça)

19:40 – Dona de Mim

20:30 – Jornal Nacional

21:20 – Três Graças

22:25 – Rensga Hits!

23:05 – This Is Us

23:55 – Jornal da Globo

00:45 – Conversa com Bial

01:25 – Dona de Mim (reapresentação)

02:10 – Comédia na Madrugada I

03:05 – Comédia na Madrugada II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular