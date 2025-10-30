Palmeiras x LDU vai passar na TV Globo hoje (30/10)? Veja onde assistir ao vivo
Hoje é dia de Libertadores, com apenas um jogo programado para esta quinta-feira (30). Confira onde assistir ao vivo à partida da semifinal.
O Palmeiras recebe a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo confronto de volta da semifinal da Conmebol Libertadores.
A equipe do Verdão vive seu maior desafio da temporada, precisa reverter uma desvantagem inédita na semifinal da Libertadores 2025, após três jogos sem vencer (contra Flamengo, LDU e Cruzeiro).
Antes da má fase, o time de Abel Ferreira vinha em alta, com oito vitórias em nove partidas. O treinador convocou a torcida e aposta em uma “noite mágica” no Allianz Parque.
A LDU, comandada por Tiago Nunes, chega embalada por seis jogos de invencibilidade (cinco vitórias e um empate) e já eliminou Botafogo e São Paulo no mata-mata. A final da competição será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.
O jogo será transmitido na Globo?
O confronto entre Palmeiras e LDU, válido pela volta das semifinais da Conmebol Libertadores 2025, não será transmitido pela TV Globo.
A partida terá transmissão exclusiva da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, plataforma oficial de streaming da competição.
Programação da Globo hoje (29)
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia (praça)
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – Jornal (praça)
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15:35 – Sessão da Tarde – Uma Pitada de Sorte
- 16:55 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 18:20 – Êta Mundo Melhor!
- 19:05 – Jornal (praça)
- 19:40 – Dona de Mim
- 20:30 – Jornal Nacional
- 21:20 – Três Graças
- 22:25 – Rensga Hits!
- 23:05 – This Is Us
- 23:55 – Jornal da Globo
- 00:45 – Conversa com Bial
- 01:25 – Dona de Mim (reapresentação)
- 02:10 – Comédia na Madrugada I
- 03:05 – Comédia na Madrugada II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.