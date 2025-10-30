fechar
Futebol |

Palmeiras x LDU vai passar na TV Globo hoje (30/10)? Veja onde assistir ao vivo

Hoje é dia de Libertadores, com apenas um jogo programado para esta quinta-feira (30). Confira onde assistir ao vivo à partida da semifinal.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/10/2025 às 12:41
Flaco López, atacante do Palmeiras
Flaco López, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras recebe a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo confronto de volta da semifinal da Conmebol Libertadores.

A equipe do Verdão vive seu maior desafio da temporada, precisa reverter uma desvantagem inédita na semifinal da Libertadores 2025, após três jogos sem vencer (contra Flamengo, LDU e Cruzeiro).

Antes da má fase, o time de Abel Ferreira vinha em alta, com oito vitórias em nove partidas. O treinador convocou a torcida e aposta em uma “noite mágica” no Allianz Parque.

A LDU, comandada por Tiago Nunes, chega embalada por seis jogos de invencibilidade (cinco vitórias e um empate) e já eliminou Botafogo e São Paulo no mata-mata. A final da competição será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

O jogo será transmitido na Globo?

O confronto entre Palmeiras e LDU, válido pela volta das semifinais da Conmebol Libertadores 2025, não será transmitido pela TV Globo.

A partida terá transmissão exclusiva da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, plataforma oficial de streaming da competição.

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

