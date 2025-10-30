Globo deve substituir Conversa com Bial por reprise de novelas, diz jornalista
Clique aqui e escute a matéria
O Conversa com Bial deve chegar ao fim nos próximos meses. O talk show, apresentado por Pedro Bial, possui grandes chances de ser descontinuado após oito anos no ar nas madrugadas da Globo.
Dentre algumas razões pela possível extinção do formato, incluem-se: baixa audiência, retorno comercial aquém do esperado e dificuldade para assegurar entrevistados de destaque todos os dias.
Segundo informações do colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a tendência é que o Conversa com Bial seja encerrado em dezembro, sendo substituído por um horário alternativo das novelas da Globo.
A tendência, inclusive, é de que as novelas das nove sejam reapresentadas nas madrugadas, assim como acontece com as tramas das sete desde 2022. Atualmente, Dona de Mim segue em cartaz e vai ao ar após o programa de entrevistas. Para 2026, a expectativa é de que o canal ceda a faixa para a exibição de atrações regionais.
VEJA MAIS: Globo encomenda nova novela em formato vertical antes de primeiro lançamento
O post Globo deve substituir Conversa com Bial por reprise de novelas, diz jornalista foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.