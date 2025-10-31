Conmebol vai mudar o local da final da Libertadores 2025 ou não? Veja definição oficial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmou se Palmeiras e Flamengo quiseram pode negociar o jogo para o Brasil

A Conmebol confirmou que não pretende alterar a sede da final da Libertadores 2025, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental "U" de Lima, no Peru.

29/11 - Palmeiras x Flamengo (jogo único)

A entidade reforçou que toda a estrutura logística está pronta, com equipe atuando há meses no local. A possiblidade do novo local veio devido às tensões políticas e sociais na capital.

Leia Também Últimos 10 campeões da Libertadores da América: veja a lista e a hegemonia brasileira

A região vive um período de instabilidade desde o impeachment da ex-presidente Dina Boluarte. O atual presidente do Peru, José Jerí, declarou um estado de emergência de 30 dias.

Final da Libertadores 2025 vai ser no Brasil?



Diante disso, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, se colocou à disposição de Palmeiras e Flamengo sobre possível mudança da decisão para o Brasil.

Ele garantiu que poderia intermediar junto à entidade sul-americana e fazer uma solicitação, se os clubes tiverem interesse. A ideia seria disputar a partida em Brasília, no Distrito Federal.

"A CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol, mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol. Ela que define”, disse após a classificação do Verdão.

Algumas alternativas foram avaliadas. No entanto, caso houvesse necessidade de alterar, em Assunção, no Paraguai), seria o plano B, o que foi confirmado em reunião entre os semifinalistas.

Flamengo x Racing (1 x 0 no agregado)

Palmeiras 4 x 0 LDU (4 x 3 no agregado)