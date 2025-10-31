fechar
Futebol | Notícia

Conmebol vai mudar o local da final da Libertadores 2025 ou não? Veja definição oficial

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, afirmou se Palmeiras e Flamengo quiseram pode negociar o jogo para o Brasil

Por Robert Sarmento Publicado em 31/10/2025 às 12:09
Estádio Monumental "U" de Lima, no Peru
Estádio Monumental "U" de Lima, no Peru - Instagram/Club Universitario

A Conmebol confirmou que não pretende alterar a sede da final da Libertadores 2025, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental "U" de Lima, no Peru.

  • 29/11 - Palmeiras x Flamengo (jogo único)

A entidade reforçou que toda a estrutura logística está pronta, com equipe atuando há meses no local. A possiblidade do novo local veio devido às tensões políticas e sociais na capital.

A região vive um período de instabilidade desde o impeachment da ex-presidente Dina Boluarte. O atual presidente do Peru, José Jerí, declarou um estado de emergência de 30 dias.

Final da Libertadores 2025 vai ser no Brasil?

Diante disso, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, se colocou à disposição de Palmeiras e Flamengo sobre possível mudança da decisão para o Brasil.

Ele garantiu que poderia intermediar junto à entidade sul-americana e fazer uma solicitação, se os clubes tiverem interesse. A ideia seria disputar a partida em Brasília, no Distrito Federal.

"A CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol, mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol. Ela que define”, disse após a classificação do Verdão.

Algumas alternativas foram avaliadas. No entanto, caso houvesse necessidade de alterar, em Assunção, no Paraguai), seria o plano B, o que foi confirmado em reunião entre os semifinalistas.

  • Flamengo x Racing (1 x 0 no agregado)
  • Palmeiras 4 x 0 LDU (4 x 3 no agregado)

Instagram/Conmebol
Chaveamento completo do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

