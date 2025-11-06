fechar
Brasileirao | Notícia

Neymar joga hoje (06/11)? Não! Entenda o porquê não enfrenta o Palmeiras pela Série A 2025

Mesmo treinando normalmente, o camisa 10 não é relacionado contra o Verdão, por decisão conjunta do departamento médico e do staff do jogador

Por Robert Sarmento Publicado em 06/11/2025 às 14:31 | Atualizado em 06/11/2025 às 14:33
Neymar fica fora de Santos x Palmeiras
Neymar fica fora de Santos x Palmeiras - Raul Baretta/Santos

O Santos tem um importante desfalque contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada da Brasileirão Série A 2025.

O camisa 10 está fora do clássico por recomendação médica e do seu estafe pessoal. Mesmo tendo treinado normalmente na quarta-feira (05/11), no CT Rei Pelé, não foi relacionado.

Por que Neymar não enfrenta o Palmeiras hoje (06/11)?

O motivo é o gramado sintético do estádio, que poderia representar risco de nova sobrecarga na coxa direita - local da lesão recente do craque. Por causa disso, será preservado.

Leia Também

Ele retornar ao time na partida do domingo (09/11), contra o Flamengo, no Maracanã. O atacante voltou a jogar diante do Fortaleza, após quase dois meses longe dos gramados (48 dias).

A delegação fica concentrada em um hotel da capital até o horário do clássico. Após o jogo, segue direto para o Rio de Janeiro. A equipe da Vila Belmiro ocupa o 17° lugar, dentro do Z4.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Raul Baretta/Santos
Neymar voltou a jogar contra o Fortaleza - Raul Baretta/Santos

Escalação do Santos contra o Palmeiras

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda.

Leia também

Neymar vai voltar para a Seleção Brasileira? Confira a opinião de Ancelotti
Seleção Brasileira

Neymar vai voltar para a Seleção Brasileira? Confira a opinião de Ancelotti
Transmissão Santos x Fortaleza ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão Série A 2025
Contra o Z4

Transmissão Santos x Fortaleza ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão Série A 2025

Compartilhe

Tags