Neymar joga hoje (06/11)? Não! Entenda o porquê não enfrenta o Palmeiras pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mesmo treinando normalmente, o camisa 10 não é relacionado contra o Verdão, por decisão conjunta do departamento médico e do staff do jogador

O Santos tem um importante desfalque contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada da Brasileirão Série A 2025.

O camisa 10 está fora do clássico por recomendação médica e do seu estafe pessoal. Mesmo tendo treinado normalmente na quarta-feira (05/11), no CT Rei Pelé, não foi relacionado.

Por que Neymar não enfrenta o Palmeiras hoje (06/11)?

O motivo é o gramado sintético do estádio, que poderia representar risco de nova sobrecarga na coxa direita - local da lesão recente do craque. Por causa disso, será preservado.

Leia Também Neymar vai voltar para a Seleção Brasileira? Confira a opinião de Ancelotti

Ele retornar ao time na partida do domingo (09/11), contra o Flamengo, no Maracanã. O atacante voltou a jogar diante do Fortaleza, após quase dois meses longe dos gramados (48 dias).

A delegação fica concentrada em um hotel da capital até o horário do clássico. Após o jogo, segue direto para o Rio de Janeiro. A equipe da Vila Belmiro ocupa o 17° lugar, dentro do Z4.

Neymar voltou a jogar contra o Fortaleza - Raul Baretta/Santos

Escalação do Santos contra o Palmeiras

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda.