Neymar joga hoje (06/11)? Não! Entenda o porquê não enfrenta o Palmeiras pela Série A 2025
Mesmo treinando normalmente, o camisa 10 não é relacionado contra o Verdão, por decisão conjunta do departamento médico e do staff do jogador
O Santos tem um importante desfalque contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada da Brasileirão Série A 2025.
O camisa 10 está fora do clássico por recomendação médica e do seu estafe pessoal. Mesmo tendo treinado normalmente na quarta-feira (05/11), no CT Rei Pelé, não foi relacionado.
Por que Neymar não enfrenta o Palmeiras hoje (06/11)?
O motivo é o gramado sintético do estádio, que poderia representar risco de nova sobrecarga na coxa direita - local da lesão recente do craque. Por causa disso, será preservado.
Ele retornar ao time na partida do domingo (09/11), contra o Flamengo, no Maracanã. O atacante voltou a jogar diante do Fortaleza, após quase dois meses longe dos gramados (48 dias).
A delegação fica concentrada em um hotel da capital até o horário do clássico. Após o jogo, segue direto para o Rio de Janeiro. A equipe da Vila Belmiro ocupa o 17° lugar, dentro do Z4.
Escalação do Santos contra o Palmeiras
Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda.