Transmissão Santos x Fortaleza ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão Série A 2025

Em 16º e 17 respectivamente, equipes estão separadas por um ponto na classificação e lutam para evitar o rebaixamento para a Segunda Divisão

Santos e Fortaleza abre a 31ª rodada do Brasileirão Série A 2025 com um confronto decisivo contra o rebaixamento, neste sábado (01/11), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

Na classificação, o Peixe aparece em 16º lugar, com 32 pontos, enquanto o Leão está no Z4, com 27 pontos. As equipes ainda têm nove partidas a disputar até o fim da competição.

Reencontro de Vojvoda com o Fortaleza

O duelo também marca o reencontro de Juan Pablo Vojvoda com o Leão do Pici, que ele comandou em campanhas históricas, incluindo título da Copa do Nordeste e vaga na Libertadores.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos - Raul Baretta/Santos

Escalações de Santos x Fortaleza

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Alexis Duarte, Adonis Frias e Luan Peres; Igor Vinícius, Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Souza; Rollheiser e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

Arbitragem de Santos x Fortaleza

Árbitro: Anderson Daronco (RS).



Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS).

Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Transmissão Santos x Fortaleza ao vivo online

A partida tem transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, com retransmissão no Globoplay. Para ter acesso às imagens, os torcedores de assinatura (veja os planos disponíveis).

1. Acesse o Globoplay pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.



2. Faça login com sua conta Globo.com, e-mail ou Facebook.



3. Se já for assinante do Premiere, basta vincular seu pacote.



4. Procure a aba de transmissões ao vivo e tenho acesso às imagens.

Vídeo: Resultado de Santos x Fortaleza em tempo real

Quem não puder assistir tem a opção de acompanhar o resultado em tempo real, mas só com a narração áudio. A GeTV e CazéTV exibem outros duelos neste fim de semana.