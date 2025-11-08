Transmissão Internacional x Bahia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025
Colorado tenta se afastar da zona de rebaixamento para a Série B, enquanto o Tricolor Baiano quer a vaga direta na fase de grupos da Libertadores
O Internacional recebe o Bahia neste sábado (08/11), às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Brasileiro Série A 2025. A partida promete emoção!
Isso porque as duas equipes possuem objetivos opostos na reta final da competição: o Colorado quer escapar de vez do risco de rebaixamento e o Tricolor Baiano luta para entrar no G4.
No histórico do confronto, o clube gaúcho tem ampla vantagem. Em 63 jogos, foram 33 vitórias, 13 derrotas e 17 empates. Apesar disso, no 1° turno, os baianos e venceram por 1 a 0.
O Inter vive momento delicado na temporada. Sem vencer há três rodadas, tendo duas derrotas e um empate, soma 34 pontos e está só três atrás do Santos, primeira equipe fora do Z4.
Escalação do Internacional: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick e Bruno Tabata (Carbonero); Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Do outro lado, Rogério Ceni e companhia fazem boa campanha e seguem na 5ª colocação, com 52 pontos. O clube briga por uma vaga direta na fase de grupos Libertadores de 2026.
Escalação do Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Transmissão Internacional x Bahia ao vivo online
O jogo tem transmissão exclusiva do Premiere, no sistema de pay-per-view. Para assistir online, o torcedor pode ser assinante do Globoplay, que é a plataforma de streaming da TV Globo.
- 1. Acesse o site ou aplicativo do Globoplay (Android ou iOS);
- 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já" (veja preços aqui);
- 3. Escolha o plano Globoplay + Canais ao Vivo ou Globoplay + Premiere;
- 4. Finalize o cadastro e o pagamento;
- 5. Após a confirmação, busque pela programação do SporTV ou Premiere.
Os interessados podem acompanhar o tempo real no YouTube, mas só em áudio. O GeTV e a CazéTV, que exibem alguns confrontos, exibem outros duelos da rodada neste fim de semana.
