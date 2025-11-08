fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Internacional x Bahia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025

Colorado tenta se afastar da zona de rebaixamento para a Série B, enquanto o Tricolor Baiano quer a vaga direta na fase de grupos da Libertadores

Por Robert Sarmento Publicado em 08/11/2025 às 16:23
Jogadores do Internacional celebram gol na Série A 2025
Jogadores do Internacional celebram gol na Série A 2025 - Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional recebe o Bahia neste sábado (08/11), às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Brasileiro Série A 2025. A partida promete emoção!

Isso porque as duas equipes possuem objetivos opostos na reta final da competição: o Colorado quer escapar de vez do risco de rebaixamento e o Tricolor Baiano luta para entrar no G4.

Leia Também

No histórico do confronto, o clube gaúcho tem ampla vantagem. Em 63 jogos, foram 33 vitórias, 13 derrotas e 17 empates. Apesar disso, no 1° turno, os baianos e venceram por 1 a 0.

O Inter vive momento delicado na temporada. Sem vencer há três rodadas, tendo duas derrotas e um empate, soma 34 pontos e está só três atrás do Santos, primeira equipe fora do Z4.

Escalação do Internacional: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick e Bruno Tabata (Carbonero); Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ricardo Duarte/Internacional
Alan Patrick em disputa de bola durente jogo do Internacional - Ricardo Duarte/Internacional

Do outro lado, Rogério Ceni e companhia fazem boa campanha e seguem na 5ª colocação, com 52 pontos. O clube briga por uma vaga direta na fase de grupos Libertadores de 2026.

Escalação do Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Letícia Martins/Bahia
Jogadores do Bahia comemoram gol de Luciano Juba - Letícia Martins/Bahia

Transmissão Internacional x Bahia ao vivo online

O jogo tem transmissão exclusiva do Premiere, no sistema de pay-per-view. Para assistir online, o torcedor pode ser assinante do Globoplay, que é a plataforma de streaming da TV Globo.

 

  • 1. Acesse o site ou aplicativo do Globoplay (Android ou iOS);
  • 2. Clique em "Entrar" ou "Assine já" (veja preços aqui);
  • 3. Escolha o plano Globoplay + Canais ao Vivo ou Globoplay + Premiere;
  • 4. Finalize o cadastro e o pagamento;
  • 5. Após a confirmação, busque pela programação do SporTV ou Premiere.

Vídeo: resultado de Vasco x Juventude em tempo real

Os interessados podem acompanhar o tempo real no YouTube, mas só em áudio. O GeTV e a CazéTV, que exibem alguns confrontos, exibem outros duelos da rodada neste fim de semana.

Ficha técnica – Vasco x Juventude

  • Competição: Campeonato Brasileiro - 33ª rodada.
  • Data: Sábado, 8 de novembro de 2025.
  • Hora: 18h (horário de Brasília).
  • Local: Arena Beiro-Rio – Porto Alegre (RS).
  • Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.

Leia também

Transmissão Vasco x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025
33ª rodada

Transmissão Vasco x Juventude ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Série A 2025
Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão Série A 2025
Clássico

Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir ao vivo pelo Brasileirão Série A 2025

Compartilhe

Tags