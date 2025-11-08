Náutico encaminha as permanências do técnico Hélio dos Anjos e mais um jogador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Antes, o clube alvirrubro já oficializou as permanências do goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus para a próxima temporada

O Náutico encaminhou as renovações do técnico Hélio dos Anjos e ainda do lateral-esquerdo Igor Fernandes. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. Em relação ao treinador, existe a condição da vitória do atual presidente Bruno Becker na eleição do próximo dia 30 de novembro.

Após a conquista do acesso à Série B de 2026, Hélio deixou claro que não trabalha com o grupo de oposição da política do Náutico. Becker concorre com Pablo Vitória, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Vale lembrar que o Timbu já anunciou as renovações com o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus Silva. Como o clube passará por um processo eleitoral, os jogadores assinaram um pré-contrato.

O volante Samuel e os atacantes Vinícius e Paulo Sérgio já possuem contrato para o ano de 2026. O Timbu também está muito próximo para entrar em acordo com o volante Wenderson e o meia Vitinho, que pertence ao Cruzeiro.

Ainda estão na pauta do Náutico: o zagueiro Carlinhos e o meia Lucas Cardoso. Porém, ambos pertencem ao Noroeste e Cuiabá e, assim, possuem uma negociação mais complexa.

Eleição do Náutico

Até segunda-feira (10), a Comissão Eleitoral do Náutico deve emitir o parecer sobre o pedido de impugnação da chapa do presidente Bruno Becker. A solicitação foi feita por um sócio, que não pertence ao grupo de oposição do candidato Pablo Vitória, que emitiu uma nota oficial se posicionando de forma contrária.