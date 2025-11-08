fechar
Nautico | Notícia

Náutico encaminha as permanências do técnico Hélio dos Anjos e mais um jogador

Antes, o clube alvirrubro já oficializou as permanências do goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus para a próxima temporada

Por Davi Saboya Publicado em 08/11/2025 às 17:54 | Atualizado em 08/11/2025 às 19:31
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

O Náutico encaminhou as renovações do técnico Hélio dos Anjos e ainda do lateral-esquerdo Igor Fernandes. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal. Em relação ao treinador, existe a condição da vitória do atual presidente Bruno Becker na eleição do próximo dia 30 de novembro.

Leia Também

Após a conquista do acesso à Série B de 2026, Hélio deixou claro que não trabalha com o grupo de oposição da política do Náutico. Becker concorre com Pablo Vitória, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vale lembrar que o Timbu já anunciou as renovações com o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus Silva. Como o clube passará por um processo eleitoral, os jogadores assinaram um pré-contrato.

O volante Samuel e os atacantes Vinícius e Paulo Sérgio já possuem contrato para o ano de 2026. O Timbu também está muito próximo para entrar em acordo com o volante Wenderson e o meia Vitinho, que pertence ao Cruzeiro.

Ainda estão na pauta do Náutico: o zagueiro Carlinhos e o meia Lucas Cardoso. Porém, ambos pertencem ao Noroeste e Cuiabá e, assim, possuem uma negociação mais complexa.

Eleição do Náutico

Até segunda-feira (10), a Comissão Eleitoral do Náutico deve emitir o parecer sobre o pedido de impugnação da chapa do presidente Bruno Becker. A solicitação foi feita por um sócio, que não pertence ao grupo de oposição do candidato Pablo Vitória, que emitiu uma nota oficial se posicionando de forma contrária.

Leia também

Santa Cruz pode ter estreia adiada no Pernambucano 2026
Tricolor

Santa Cruz pode ter estreia adiada no Pernambucano 2026
Santa Cruz envia documentos à CBF por reconhecimento do título de 1967; veja detalhes
Tricolor

Santa Cruz envia documentos à CBF por reconhecimento do título de 1967; veja detalhes

Compartilhe

Tags