Nautico | Notícia

Náutico oficializa a permanência do goleiro Muriel para próxima temporada

O arqueiro alvirrubro é o terceiro jogador do elenco deste ano de 2025 que acertou a renovação de contrato para a próxima temporada

Por Davi Saboya Publicado em 07/11/2025 às 21:25 | Atualizado em 07/11/2025 às 21:50
Muriel, goleiro do N&aacute;utico
Muriel, goleiro do Náutico - Gabriel França/Náutico

Por meio das redes sociais, no fim da noite desta sexta-feira (7), o Náutico anunciou a renovação do contrato do goleiro Muriel. Ele é o terceiro jogador do elenco deste ano que teve a permanência confirmada pelo Timbu. Antes, o clube anunciou os acertos com o zagueiro Mateus Silva e o lateral-direito Arnaldo.

"Pintou mais um: Muriel Becker é o terceiro atleta a assinar pré-contrato com o Náutico visando a temporada 2026. A parede alvirrubra foi um dos pilares no acesso à Série B e se junta ao zagueiro Mateus Silva e ao lateral Arnaldo, que também assinaram pré-contrato com o Timbu. Seguiremos juntos, meu camisa 19", publicou o clube nas redes sociais.

Aos 38 anos, Muriel foi a solução encontrada pelo Náutico para resolver o problema do gol na temporada. O experiente goleiro chegou no mês de fevereiro e logo estreou contra a Juazeirense, no dia 12. Na estreia, não sofreu gols: a partida acabou empatada por 0x0.

Em todos os 35 jogos, Muriel foi titular incontestável e unanimidade na torcida alvirrubra. Não à toa, era uma das prioridades da gestão do atual presidente e candidato à reeleição Bruno Becker.

Como o Náutico passará por uma eleição, no próximo dia 30 de novembro, o goleiro Muriel assinou com o clube um pré-contrato. O mesmo aconteceu com Mateus Silva e Arnaldo e deve acontecer com os demais jogadores que renovarão os respectivos vínculos.

Prioridades do Náutico

Com Muriel, Mateus Silva e Arnaldo garantidos, o Náutico possui no radar: o zagueiro Carlinhos, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, o volante Wenderson, os meias Vitinho e Lucas Cardoso, e o atacante Paulo Sérgio. O atacante Vinícius já possui contrato e, inclusive, iniciou os treinamentos físicos por conta própria no Centro de Treinamento Wilson Campos junto aos demais profissionais do clube.

