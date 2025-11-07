Náutico: Pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker; saiba quais são os próximos passos
Os bastidores continuam agitados nos arredores da Rosa e Silva. As eleições estão marcadas para acontecer ao longo do dia 30 de novembro.
Ao longo do final da tarde desta quinta-feira (06), O sócio José Felix de Lima Santos protocolou um pedido de impugnação da chapa "Náutico do Futuro", encabeçada pelo atual presidente Bruno Becker.
O argumento apresentado gira em torno da prestação de contas de 2024 da gestão do atual presidente do Clube. A chapa foi notificada na noite desta quinta-feira e o próximo passo será o envio da defesa.
A eleição presidencial para o Executivo acontecerá no dia 30 de novembro. De um lado, a chapa da situação "Náutico do Futuro" com Bruno Becker (presidente) e Ricardo Malta (vice). Do outro, a chapa da situação "Náutico Unido com Pablo Vitório (presidente) e Gilberto Kabbaz (vice).
O que acontece a partir de agora?
A Comissão Eleitoral notificará a chapa “Náutico do Futuro” para que apresente sua defesa no prazo de 48 horas.
Em seguida, os documentos serão analisados em conjunto pela Comissão, que emitirá um parecer. A decisão sobre a impugnação deve ser divulgada até a próxima segunda-feira.
Informações retiradas da resolução da Comissão Eleitoral do Clube Náutico Capibaribe
Art. 8º
- §1º. As impugnações deverão ser formuladas por escrito, devidamente fundamentadas
e acompanhadas de prova mínima, sendo vedadas manifestações anônimas, genéricas
ou desacompanhadas de elementos mínimos de comprovação.
- §2º. Os impugnados terão 24 (vinte e quatro) horas para apresentar defesa.
- §3º. A decisão final da Comissão Eleitoral será publicada até 10 de novembro de 2025.
- §4º. Caberá recurso ao Conselho Deliberativo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
devendo a decisão ser proferida em até 72 (setenta e duas) horas.