Náutico: Pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker; saiba quais são os próximos passos

Os bastidores continuam agitados nos arredores da Rosa e Silva. As eleições estão marcadas para acontecer ao longo do dia 30 de novembro.

Ao longo do final da tarde desta quinta-feira (06), O sócio José Felix de Lima Santos protocolou um pedido de impugnação da chapa "Náutico do Futuro", encabeçada pelo atual presidente Bruno Becker.

O argumento apresentado gira em torno da prestação de contas de 2024 da gestão do atual presidente do Clube. A chapa foi notificada na noite desta quinta-feira e o próximo passo será o envio da defesa.

A eleição presidencial para o Executivo acontecerá no dia 30 de novembro. De um lado, a chapa da situação "Náutico do Futuro" com Bruno Becker (presidente) e Ricardo Malta (vice). Do outro, a chapa da situação "Náutico Unido com Pablo Vitório (presidente) e Gilberto Kabbaz (vice).

O que acontece a partir de agora?

A Comissão Eleitoral notificará a chapa “Náutico do Futuro” para que apresente sua defesa no prazo de 48 horas.

Em seguida, os documentos serão analisados em conjunto pela Comissão, que emitirá um parecer. A decisão sobre a impugnação deve ser divulgada até a próxima segunda-feira.

