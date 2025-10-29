Mesmo com o favoritismo de Bruno Becker, Náutico terá "bate-chapa" na eleição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O pleito do clube alvirrubro está marcado para o próximo dia 30 de novembro, onde os sócios irão escolher o presidente e vice do Executivo

Candidato à reeleição, Bruno Becker não será aclamado presidente do Náutico para o biênio 2026-27. O grupo de oposição inscreveu a chapa com Pablo Vitório, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, como candidato a presidente. A eleição está marcada para o próximo dia 30 de novembro, só que o pleito é válido apenas para o Executivo.

Na chapa de oposição, o candidato a vice-presidente é Ricardo Malta, atual gestor do Centro de Treinamento Wilson Campo. Já Pablo Vitório encabeça o grupo de oposição com Gilberto Elias Kabbaz como candidato a vice.

O período de campanha eleitoral nos Aflitos começa a partir do dia 5 de novembro. Seguindo o estatuto, a Comissão Eleitoral ainda precisa validar as respectivas candidaturas. Isso sem contar que até lá as chapas podem ser impugnadas.

Com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro neste ano de 2025, o presidente alvirrubro Bruno Becker é o grande favorito no pleito. Inclusive, ganhou o apoio declarado do técnico Hélio dos Anjos após o fim desta temporada. Hélio chegou a dizer que não trabalharia com o grupo de oposição.

Não ficam no Náutico

A vice-presidente Tatiana Roma e o vice-presidente de futebol Eduardo Granja já tornaram público que não seguirão na direção do Náutico para a próxima temporada. As decisões foram tomadas por questões pessoais e ambos não apresentaram divergências com o presidente Bruno Becker.