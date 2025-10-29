Mesmo com o favoritismo de Bruno Becker, Náutico terá "bate-chapa" na eleição
O pleito do clube alvirrubro está marcado para o próximo dia 30 de novembro, onde os sócios irão escolher o presidente e vice do Executivo
Candidato à reeleição, Bruno Becker não será aclamado presidente do Náutico para o biênio 2026-27. O grupo de oposição inscreveu a chapa com Pablo Vitório, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, como candidato a presidente. A eleição está marcada para o próximo dia 30 de novembro, só que o pleito é válido apenas para o Executivo.
Na chapa de oposição, o candidato a vice-presidente é Ricardo Malta, atual gestor do Centro de Treinamento Wilson Campo. Já Pablo Vitório encabeça o grupo de oposição com Gilberto Elias Kabbaz como candidato a vice.
O período de campanha eleitoral nos Aflitos começa a partir do dia 5 de novembro. Seguindo o estatuto, a Comissão Eleitoral ainda precisa validar as respectivas candidaturas. Isso sem contar que até lá as chapas podem ser impugnadas.
Com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro neste ano de 2025, o presidente alvirrubro Bruno Becker é o grande favorito no pleito. Inclusive, ganhou o apoio declarado do técnico Hélio dos Anjos após o fim desta temporada. Hélio chegou a dizer que não trabalharia com o grupo de oposição.
Não ficam no Náutico
A vice-presidente Tatiana Roma e o vice-presidente de futebol Eduardo Granja já tornaram público que não seguirão na direção do Náutico para a próxima temporada. As decisões foram tomadas por questões pessoais e ambos não apresentaram divergências com o presidente Bruno Becker.