Futebol | Notícia

Futebol ao vivo: veja onde assistir aos jogos desta quarta-feira (29/10)

Esta quarta-feira será repleta de confrontos ao longo do dia, com destaque para um jogo atrasado do Brasileirão e várias partidas de copas.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/10/2025 às 6:00
Thiago Silva, zagueiro do Fluminense
Thiago Silva, zagueiro do Fluminense - Reprodução/ Fluminense

A temporada 2025 do futebol brasileiro vai caminhando para sua reta final. Passados os estaduais e o Mundial de Clubes, as competições continentais e nacionais entram em fases decisivas.

A Copa Libertadores e a Sul-Americana vivem seus momentos mais quentes, enquanto o Brasileirão chega ao segundo turno com a disputa pelo título e contra o rebaixamento cada vez mais intensa.

Jogos desta quarta-feira (29)

  • 12h30 - Espanha sub-17 (F) x França sub-17 (F) – Mundial Feminino sub-17 (oitavas) - CazéTV e FIFA+
  • 12h30 - México sub-17 (F) x Paraguai sub-17 (F) – Mundial Feminino sub-17 (oitavas) - FIFA+
  • 13h - Dínamo de Kiev x Shakhtar Donetsk – Copa da Ucrânia (oitavas) - Canal GOAT
  • 14h - Paderborn x Bayer Leverkusen – Copa da Alemanha (32 avos) - Disney+
  • 14h - Mainz x Stuttgart – Copa da Alemanha (32 avos) - Disney+
  • 14h - Komarno x Slovan Bratislava – Campeonato Eslovaco - TV Green e OneFootball
  • 14h - Spartak Trnava x Kosice – Campeonato Eslovaco - OneFootball
  • 14h - Petrojet x Al Ahly – Campeonato Egípcio - Link Sport Club Podcast
  • 14h30 - Juventus x Udinese – Campeonato Italiano - Xsports e Disney+
  • 14h30 - Roma x Parma – Campeonato Italiano - ESPN 4 e Disney+
  • 14h30 - Como x Hellas Verona – Campeonato Italiano - Disney+
  • 15h - Lorient x PSG – Campeonato Francês - CazéTV
  • 15h - Brann x Bodo/Glimt – Campeonato Norueguês - Canal GOAT, TV Green e OneFootball
  • 15h - Las Garres x Elche – Copa do Rei da Espanha (primeira fase) - Disney+
  • 15h - Sant Jordi x Osasuna – Copa do Rei da Espanha (primeira fase) - Disney+
  • 16h - Atletic Sant Just x Mallorca – Copa do Rei da Espanha (primeira fase) - Disney+
  • 16h - Ferroviária (F) x Realidade Jovem (F) – Campeonato Paulista Feminino - Paulistão (YouTube)
  • 16h - Canadá sub-17 (F) x Zâmbia sub-17 (F) – Mundial Feminino sub-17 (oitavas) - FIFA+
  • 16h - Japão sub-17 (F) x Colômbia sub-17 (F) – Mundial Feminino sub-17 (oitavas) - FIFA+
  • 16h30 - Spezia x Padova – Campeonato Italiano (Segunda Divisão) - OneFootball
  • 16h30 - Mantova x Catanzaro – Campeonato Italiano (Segunda Divisão) - OneFootball
  • 16h45 - Colônia x Bayern de Munique – Copa da Alemanha (32 avos) - Disney+
  • 16h45 - Fortuna Düsseldorf x Freiburg – Copa da Alemanha (32 avos) - Disney+
  • 16h45 - Inter de Milão x Fiorentina – Campeonato Italiano - ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 - Bologna x Torino – Campeonato Italiano - Xsports e Disney+
  • 16h45 - Genoa x Cremonese – Campeonato Italiano - Disney+
  • 16h45 - Hibernian x Rangers – Campeonato Escocês - Canal GOAT
  • 16h45 - Liverpool x Crystal Palace – Copa da Liga Inglesa (quarta fase) - ESPN e Disney+
  • 16h45 - Arsenal x Brighton – Copa da Liga Inglesa (quarta fase) - ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 - Swansea x Manchester City – Copa da Liga Inglesa (quarta fase) - Disney+
  • 16h45 - Wolverhampton x Chelsea – Copa da Liga Inglesa (quarta fase) - Disney+
  • 17h - Newcastle x Tottenham – Copa da Liga Inglesa (quarta fase) - Disney+
  • 17h - Ciudad Lucena x Villarreal – Copa do Rei da Espanha (primeira fase) - Disney+
  • 17h - Yuncos x Rayo Vallecano – Copa do Rei da Espanha (primeira fase) - Disney+
  • 17h - Rosenborg x Sandefjord – Campeonato Norueguês - TV Green e OneFootball
  • 17h - Atlético-MG sub-20 x Flamengo sub-20 – Copa do Brasil sub-20 (oitavas) - Sportv
  • 17h05 - Olympique de Marseille x Angers – Campeonato Francês - CazéTV
  • 19h - Fluminense x Ceará – Brasileirão - Premiere
  • 20h30 - Peñarol x Plaza Colonia – Copa do Uruguai (final) - Disney+
  • 20h45 - Plaza Amador x Sporting San Miguelito – Copa do Caribe - Disney+
  • 21h - Mount Pleasant x Defence Force – Copa do Caribe - Disney+
  • 21h30 - Racing x Flamengo – Libertadores (semifinais) - Globo, ge tv e Paramount+
  • 23h - Xelaju x Real España – Copa Centro-Americana - Disney+
  • 23h30 - Los Angeles FC x Austin – MLS (playoffs) - Apple TV

